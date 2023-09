Terremoto nelle Marche, scossa avvertita dalla popolazione

Terremoto avvertito nelle Marche oggi, venerdì 8 settembre 2023. Dalle iniziali segnalazioni sui social, la scossa sembrava essere stata avvertita più nella provincia di Ancona. E successivamente l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) lo ha confermato: alle ore 16:36 è stato registrato un terremoto con magnitudo di 3.9, con epicentro localizzato nella "Costa anconetana marchigiana" a 5,6 chilometri di profondità.

Come riporta AnconaToday, la scossa è stata avvertita nitidamente dai cittadini, in particolar modo lungo la costa. Al momento non vengono segnalati danni a persone o cose. Secondo i dati dell'Ingv, l'epicentro della scossa è stato localizzato a 30 chilometri a est di Fano e 37 chilometri a nord est di Ancona, più o meno nella zona in cui, il 9 novembre 2022, si verificarono due forti scosse (5.5 e 5.2) che causarono danni e sfollati tra l'anconetano e il pesarese.

