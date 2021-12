Terremoto, forte scossa avvertita anche a Milano

Forte scossa di terremoto oggi 18 dicembre 2021 in Lombardia. La scossa è stata avvertita nella Bergamasca e anche a Milano, attorno alle 11:35 del mattino. Il sisma è stato di 4,4 gradi della scala Richter, con epicentro a Bonate Sotto (Bergamo).

Terremoto a Milano: nessun danno accertato

Nelle case dei milanesi per una manciata di secondi i vetri, i mobili e persino i pavimenti hanno tremato. In diverse zone del capoluogo lombardo i palazzi hanno tremato in maniera intensa: alcune persone sono scese in strada.

Per la forte scossa la metro M5 è stata temporaneamente sospesa per qualche minuto. In alcuni negozi le persone suono uscite in strada. In base a quanto riferito dalla sala operativa del comando dei vigili del fuoco, non vi sarebbero state segnalazioni di danni gravi. Le verifiche sono ancora in corso. Evacuate per precauzione varie scuole.

Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il sisma è avvenuto a una profondità di 25 chilometri.

L'epicentro