Terremoto di magnitudo 4.4: nuovo forte sciame sismico ai campi flegrei

Il più forte terremoto degli ultimi 40 anni ha scosso i campi flegrei: danni (limitati) a case e attività commerciali tra Pozzuoli e Bacoli dove alcuni abitanti sono stati invitati a lasciare le proprie case. Fermi i treni locali, disagi anche per l'alta velocità, disposta la chiusura delle scuole a Pozzuoli e Quarto.

Il sindaco di Pozzuoli chiede ai concittadini di mantenere la calma dopo le due forti scosse di terremoto avverte oggi lunedì 20 maggio a Napoli. La prima alle 19:51 seguita da una successiva molto più intesa alle 20:10. Secondo i primi calcoli dell'istituto di geofisica e vulcanologia il primo sisma ha avuto una magnitudo di 3.5, una potenza in linea all'intenso e perdurante sciame sismico in corso nella caldera del supervulcano dei campi flegrei, zona dentro cui ricade l'epicentro del terremoto di oggi.

La seconda scossa alle 20:10 è stata invece valutata di magnitudo 4.4, molto più intensa. L'epicentro è stato individuato dai sensori dell'Ingv a una profondità di 3 chilometri, una zona in cui è stata documentata la risalita di fluidi ad alta pressione provenienti dal bacino magmatico sotterraneo come spiegavamo qui.

Subito dopo la scossa principale sono state distintamente avverti altre scosse minori: lo sciame sismico conta almeno 20 piccoli terremoti (alcuni non avvertiti dalla popolazione) ed è tuttora in corso. La scossa più forte è stata avvertita anche sull'isola di Procida.

La zona maggiormente colpita è quella tra Pozzuoli e Bacoli, alle porte di Napoli. Dopo il sisma la circolazione ferroviaria è stata sospesa sulle linee Roma - Napoli via Formia; Roma - Napoli via Cassino; Napoli San Giovanni Barra - Villa Literno; Napoli - Salerno via Nocara Inferiore. La circolazione è rallentata anche sulle linee: AV Roma - Napoli; Napoli - Salerno via Monte del Vesuvio.

Danni si registrano a Pozzuoli da dove arriva questo video registrato in un supermercato. Molti prodotti sono caduti dagli scaffali e giacciono in terra.

Squadre dei pompieri sono al lavoro sul territorio per verificare le segnalazioni di crepe e caduta di cornicioni in edifici: si prevedono i primi sgomberi tra Pozzuoli e Bacoli.

#Napoli, scosse #terremoto la più alta di magnitudo 4.4 registrata alle 20:10 nella zona #CampiFlegrei: pervenute alla sala operativa dei #vigilidelfuoco alcune segnalazioni per crepe e caduta cornicioni in edifici. Squadre sul territorio per verifiche [#20maggio 20:40] pic.twitter.com/IFFapvKjVu — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 20, 2024

Con un terremoto di magnitudo 4.4 lo sciame sismico di oggi diventa l'evento più significativo dall'inizio della nuova attività della caldera iniziata nel 2005. Da circa vent'anni infatti la zona dei campi flegrei è interessata da una crisi bradisismica caratterizzata dalla risalita e dall'accumulo di gas magmatici (tra i 2 e i 3 chilometri di profondità), e di magna alla profondità di 5 chilometri.

I campi flegrei in codice di allarme giallo

Vuol dire che siamo prossimi a una eruzione? Allo stato attuale non vi è alcuna indicazione in tal senso: la situazione nell’area della caldera è sotto stretto monitoraggio dopo il terremoto dello scorso settembre che, con una magnitudo di 4,2 era risultato il più potente degli ultimi 40 anni. Ora questo record verrà aggiornato. La massima accelerazione del suolo indotta del terremoto e registrata dagli accelerometri ha fatto registrare un valore di 0.35 g vicino all'epicentro, una intensità decisamente notevole, propria dei territori a alto rischio sismico. Strutture non adeguatamente progettate possono riportare danni.

La protezione civile nell'ultimo mese non aveva ritoccato il sistema di allertamento della popolazione che è rimasto al codice giallo, tuttavia va segnalato che il sollevamento del suolo nei Campi Flegrei procede nell’ultimo mese a un ritmo di 20 millimetri, il doppio rispetto a gennaio di quest’anno.