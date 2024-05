Oltre 150 scosse di terremoto ai Campi Flegrei, notte in strada e scuole chiuse

La terra torna a tremare e cresce la preoccupazione. Parliamo dello sciame sismico in corso ai Campi Flegrei. Stavolta lo scosse di terremoto sono state molte in poche ore - oltre 150 - alcune sono state avvertite nettamente dalla popolazione anche a Napoli. L'evento più forte è stato registrato dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 20.10 di ieri, 20 maggio, con magnitudo 4.4. Sono state segnalate crepe e caduta di cornicioni nelle zone vicino all'epicentro, nell'area della solfatara di Pozzuoli. Oggi scuole chiuse in diversi comuni della zona.

Danni in un supermercato di Pozzuoli - il video

Le scosse hanno iniziato a intensificarsi dalla tarda serata del 20 maggio. Come detto, a spaventare è stato soprattutto il sisma di magnitudo 4.4 delle 20.10. Panico a Pozzuoli, ma anche a Napoli, nella zona collinare come a ridosso del mare, a Bagnoli come ai Colli Aminei. Scossa avvertita anche a Giugliano e Afragola. Perfino sull'isola di Procida.

Sono state però diverse le scosse intense: come quella di magnitudo 3,9 delle 21.46 e quella di magnitudo 3,5 delle 19.51 e ancora una scossa di 3.6 alle 23. Non sono stati segnalati danni a persone, ma solo a case e attività commerciali seppure in modo lieve. Un video diventato virale mostra quello che è accaduto in un supermercato di Pozzuoli.

Notte in strada per la paura del terremoto

Notte in strada per la paura del terremoto

Sono 35 le famiglie sfollate a Pozzuoli in via precauzionale, ma in tanti hanno deciso di non passare la notte in casa per paura. C'è chi ha dormito in auto, chi invece nelle tendopoli predisposte dalla Protezione civile a Pozzuoli e Bagnoli. Un team di psicologi si è recato tra gli sfollati per fornire assistenza, soprattutto ai più piccoli.

A seguito delle verifiche dei vigili del fuoco dopo le scosse di ieri sera sono stati sgomberati in via precauzionale 3 edifici nel comune di Pozzuoli. Evacuati 35 nuclei familiari.

"È difficile, lo comprendo. Non è facile, abbiamo alcune famiglie che sono state sgomberate per motivi precauzionali, credetemi siamo tutti qui lavorando per seguire la situazione senza sottovalutare nulla. Protezione civile, polizia municipale, vigili del fuoco sono tutti in campo per strada, sono qui a Pozzuoli per voi, fermateli, chiedete qualsiasi assistenza. Sono state allestite aree di accoglienza. Con me c'è il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il direttore della protezione civile Regionale Italo Giulivo", scrive su Facebook il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni. "Al momento abbiamo 4 aree per l'accoglienza dei cittadini, con generi di primo conforto e psicologi per l'assistenza alla popolazione; Palatrincone, Parcheggio C9 in Via Vecchia delle Vigne, Piazza a Mare, Largo palazzine. Allestiremo a breve altre aree in altre zone della città. Sappiatelo nessuno sarà lasciato solo. Scrivetemi e contattatemi per qualsiasi cosa", conclude.

A Napoli c'è chi ha deciso di trascorrere la notte in strada davanti allo stadio Maradona e nel parcheggio del Carrefour. (Video in basso NapoliToday)

Il dipartimento della Protezione civile ha attivato l'unità di crisi in collegamento con i Comuni di Napoli, Pozzuoli e Bacoli, la prefettura di Napoli, la Regione Campania, il Centro operativo nazionale e il Comando regionale dei vigili del fuoco. Disposta anche la verifica delle reti dei sottoservizi.

Perché trema la terra ai Campi Flerei

I Campi Flegrei sono una vasta area vulcanica attiva caratterizzata dal fenomeno del "bradisismo": una deformazione del suolo che comporta fasi di lento abbassamento, alternate a fasi di sollevamento più rapido. Quando questo avviene si verificano terremoti superficiali e di bassa magnitudo.

Nel 2005 è iniziata una nuova fase di sollevamento della caldera, ancora in atto. Dal 2023 si è registrato un graduale incremento nella frequenza dei terremoti. Nello stesso anno, gli eventi più forti si sono verificati il 27 settembre e il 2 ottobre e hanno avuto rispettivamente magnitudo 4.2 e 4.0. "Record" superato ieri sera con l'evento di magnitudo di 4.4.