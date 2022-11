Terremoto nelle Marche: nuova scossa di magnitudo 4.1 con epicentro in mare

Un'altra forte scossa di terremoto di magnitudo 4.1 ha colpito le Marche oggi, giovedì 10 novembre. Secondo i primi dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma è stato registrato alle 18:54 con epicentro in mare, al largo della costa marchigiana anconetana, ad una profondità di 9 chilometri. Il terremoto è stato avvertito ad Ancona, ma anche a Rimini e in altre città della costa adriatica. Solo qualche ora prima, alle 13.35, i sismologi dell'Invg avevano registrato un'altra scossa in mare di magnitudo 4.

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

30 Km a E di Fano (60888 abitanti)

36 Km a E di Pesaro (94582 abitanti)

39 Km a NW di Ancona (100861 abitanti)

65 Km a E di Rimini (147750 abitanti)

92 Km a E di Cesena (96758 abitanti)

Dopo il terremoto registratio ieri nelle province di Pesaro Urbino, Ancona e Macerata, sono in corso centinaia di sopralluoghi e controlli da parte di tecnici e vigili del fuoco per verificare lo stato di strutture pubbliche e private. In molti edifici sono state segnalate crepe, ma quasi nella totalità dei casi si tratta di danni non strutturali.