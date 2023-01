Terremoti a ripetizione: intenso sciame sismico in Romagna, scuole evacuate

Una forte scossa di terremoto ha colpito la zona di Forlì Cesena oggi 26 gennaio 2023 alle 11:45. Il sisma di magnitudo 4.1 è stato distintamente avvertito in tutta l'Emilia Romagna. Il sisma ha avuto origine ad una profondità di 19 chilometri.

L'epicentro localizzato in una zona rurale alle pendici dell'appennino tosco-romagnolo, tra Gambettola e Cesenatico in provincia di Forlì Cesena dove da giorni si segnalano piccole scosse di terremoto di magnitudo anche superiore a 3. Dopo l'ultima scossa sono state evacuate le scuole della zona di Cesena. Il sindaco di Cesenatico ha chiesto ai genitori di andare a prendere i bambini a scuola: "Nel frattempo il personale scolastico attenderà all’esterno fino all’arrivo del trasporto scolastico".

Quattro scosse di terremoto erano state registrate in meno di due ore: la prima a Cesenatico, di magnitudo 3.2, alle 5.44, poi nella zona di Gambettola alle 6.22 e alle 7 (magnitudo 2.1 e 3.5) e ancora Cesenatico alle 7.08 (magnitudo 2.1)

Il sindaco di Cesenatico Gozzoli spiega a Cesenatoday: "Dalla primissima mattinata di oggi Cesenatico - e gran parte della Romagna - si é svegliata con diverse scosse di terremoto di Magnitudo ML superiore a 3 con una profondità intorno ai 20 chilometri. Siamo in contatto con la Protezione Civile Regionale e non risultano danni ad edifici pubblici e privati. I tecnici comunali, insieme a Cesenatico Servizi, stanno verificando tutti gli edifici scolastici da cui non sono emerse criticità".

