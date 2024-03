Terremoto di magnitudo 5.8 scuote la Grecia: il sisma avvertito in tutto il Sud Italia

Un terremoto di magnitudo 5.8 ha colpito venerdì 29 marzo al largo degli isolotti greci di Strophades nel Mar Ionio (ovest), secondo l'Osservatorio Euro-Mediterraneo, ma al momento sembra non aver causato vittime o danni gravi, secondo i media. "La scossa tellurica è stata registrata alle 09:12 ora locale ad una profondità di 20 chilometri in una regione dove i terremoti sono frequenti ha dichiarato il sismologo Gerassimos Papadopoulos alla televisione pubblica Ert. Al terremoto sono seguite due scosse di assestamento di magnitudo 2,9 e 4,5. Risentimenti per la scossa anche nella vicina isola di Zante e nella penisola del Peloponneso. Ma il sisma è stato avvertito in tutto il Sud Italia, in particolare Puglia e Sicilia orientale.

È stato escluso il rischio tsunami.

Terremoto oggi in Grecia

La Grecia è situata su importanti faglie geologiche e i terremoti si verificano frequentemente, soprattutto in mare, ma di solito non causano vittime o danni gravi. L'ultimo terremoto fatale di magnitudo 7 in Grecia è avvenuto il 30 ottobre 2020 nel Mar Egeo, tra l'isola greca di Samos e la città di Smirne (Turchia occidentale).

Le isole Strofadi sono costituite da due isolotti, uno disabitato e l'altro che ospita un monastero.Proprio qui sono stati registrati lievi danni: quattro pietre si sono staccate dal soffitto e sono cadute a terra mentre alcuni artigiani stavano lavorando al restauro del monastero. Dopo il terremoto gli operai sono stati evacuati e sono tutti in buona salute.