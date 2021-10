Terremoto oggi in provincia di Pesaro-Urbino: scossa di magnitudo 4.3, la situazione

Terremoto oggi in provincia di Pesaro-Urbino, nelle Marche. Una scossa potente quella rilevata dai sismografi dell'Ingv di magnitudo 4.3 secondo le prime stime. Il terremoto è stato registrato alle 12:53 ed è stato avvertito distintamente in molte zone del centro Italia. L'epicentro è stato individuato a 3 chilometri a nord da Montefelcino, piccolo comune tra Urbino e Fano, a una profondità di 38 km. Al momento non si segnalano danni a cose o persone, ma ci sarebbero state decine di chiamate ai vigili del fuoco.

Stando alle testimonianze affidate ai social la scossa è stata avvertita anche in provincia di Ancona e Perugia, nonché in varie zone dell'Emilia Romagna. "Ad Ancona al secondo piano abbiamo ballato", scrive un utente su Twitter. E ancora: "A Fano è stata avvertita fortissima". In alcune scuole dei comuni vicini all'epicentro è scattato il piano di emergenza con gli alunni fatti uscire dalle classi. Nonostante il comprensibile spavento un sisma di magnitudo 4.3 non dovrebbe provocare danni seri agli edifici.

Città più vicine con almeno 50000 abitanti.

18 Km a SW di Fano

18 Km a SW di Pesaro

40 Km a SE di Rimini

58 Km a W di Ancona

63 Km a SE di Cesena

81 Km a NE di Perugia

81 Km a SE di Forlì

83 Km a E di Arezzo

89 Km a SE di Ravenna

90 Km a N di Foligno

96 Km a SE di Faenza

Solo tre minuti dopo un'altra scossa, per fortuna molto più lieve, è stata registrata a Serrungarina, nella stessa provincia, a una profondità di 37 km. La magnitudo è stata stimata dall'Ingv in 2.7 Richter.

Aggiornamento 13.57. Dalle verifiche non risultano danni e feriti", dopo la scossa di magnitudo 4.3 Richter avvenuta alle 12.53 nelle Marche. Lo fa sapere la Protezione civile, ricordando che l'evento sismico è stato registrato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia con epicentro localizzato tra i comuni di Montefelcino, Serrungarina e Cartoceto, in provincia di Pesaro Urbino e che è stato avvertito dalla popolazione.

Comuni entro 20 km dall'epicentro della scossa di magnitudo 4.3