Terremoto di magnitudo 4.1 nel centro Italia

Un terremoto di magnitudo 4.1 è stato registrato oggi dall'Ingv (istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) alle 12:24, con epicentro a Folignano, in provincia di Ascoli Piceno, ad una profondità di 24 chilometri. Alla prima scossa ne sono seguite in pochi minuti altre due di magnitudo 3.6 e 2.0, sempre nell'area di Folignano. Tante le segnalazioni sui social arrivate in questi minuti. La prima scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione nelle Marche, ma anche in alcune zone della provincia di Teramo, in Abruzzo. Alle 12:35 un terremoto è stato registrato anche in Abruzzo: scossa di magnitudo 2.5, scrive l'Ingv, a tre chilometri da Civitella del Tronto, in provincia di Teramo.

I vigili del fuoco al momento non hanno ricevuto richieste di intervento o segnalazioni di danni (che però potrebbero arrivare in un momento successivo), ma un elicottero sorvolerà nel primo pomeriggio la zona per una verifica della situazione dall'alto. A seguito della scossa registrata dall'Ingv in provincia di Ascoli Piceno, alle ore 12.24 con magnitudo 4.1, la sala situazione Italia del dipartimento della Protezione civile si è messa in contatto con le strutture locali del servizio nazionale della protezione civile. Dalle prime verifiche effettuate, informa il dipartimento, l'evento risulta avvertito dalla popolazione, ma non sono stati segnalati danni a persone o cose.

Nella tabella qui sotto, i comuni entro 20 chilometri dall'epicentro della scossa più forte nelle Marche. Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del municipio (Istat).

Comune Provincia Distanza (km) Popolazione Cumulata Popolazione Folignano AP 4 9241 9241 Civitella del Tronto TE 5 5116 14357 Ascoli Piceno AP 8 49407 63764 Maltignano AP 8 2401 66165 Campli TE 9 7209 73374 Sant'Egidio alla Vibrata TE 10 9811 83185 Valle Castellana TE 11 977 84162 Ancarano TE 12 1857 86019 Castel di Lama AP 12 8634 94653 Rocca Santa Maria TE 13 537 95190 Appignano del Tronto AP 13 1785 96975 Roccafluvione AP 14 2010 98985 Torano Nuovo TE 14 1611 100596 Venarotta AP 14 2066 102662 Torricella Sicura TE 15 2641 105303 Colli del Tronto AP 15 3668 108971 Sant'Omero TE 16 5243 114214 Castorano AP 16 2380 116594 Teramo TE 16 54892 171486 Acquasanta Terme AP 17 2916 174402 Bellante TE 17 7152 181554 Castignano AP 17 2796 184350 Nereto TE 17 5242 189592 Spinetoli AP 18 7215 196807 Palmiano AP 18 196 197003 Offida AP 18 5058 202061 Controguerra TE 19 2436 204497 Corropoli TE 19 5045 209542 Rotella AP 19 906 210448 Monsampolo del Tronto AP 19 4611 215059

Di seguito, le città più vicine all'epicentro di Folignano (Ascoli Piceno) con almeno 50mila abitanti.

16 Km a NW di Teramo (54892 abitanti)

52 Km a NE di L'Aquila (69753 abitanti)

54 Km a NW di Montesilvano (53738 abitanti)

61 Km a NW di Pescara (121014 abitanti)

67 Km a NW di Chieti (51815 abitanti)

76 Km a E di Foligno (57155 abitanti)

83 Km a E di Terni (111501 abitanti)

93 Km a S di Ancona (100861 abitanti)

Torna la paura dopo il terremoto del centro Italia nel 2016

Torna così la paura in quelle zone che erano state già colpite dal sisma nell'agosto del 2016, quando l'epicentro era stato ad Accumoli, piccolo comune vicino Rieti. Quella notte fra il 24 e il 25 agosto, il sisma di magnitudo 6.0 provocò la morte di oltre trecento persone fra Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, di cui cinquanta solo ad Arquata del Tronto, comune dell'ascolano. Proprio Arquata del Tronto dista circa quaranta chilometri dall'epicentro del sisma di oggi.