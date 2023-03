Terremoto in centro Italia: forte scossa in Umbria

Terremoto nel centro Italia, in provincia di Perugia. La terra ha tremato oggi giovedì 9 marzo alle 16.05. L'epicentro del sisma è stato localizzato a 5 chilometri a est di Umbertide a una profondità di 10 km, ma la scossa è stata avvertita in tutta l'Umbria e in maniera più lieve anche in alcune zone delle regioni limitrofe. L'Ingv ha stimato una magnitudo di 4.4.

Molte le testimonianze sui social. "A Umbertide si è sentita fortissimo" scrive un'utente in calce al post dell'Ingv su Twitter. E ancora: "Sentita molto distintamente a Perugia al primo piano. È durata circa tre secondi" riferisce un altro. La protezione civile fa sapere di essere in contatto con le strutture sul territorio. A breve ci saranno aggiornamenti.

In tanti a Umbertide e nella zona dell'Altotevere sono usciti dalle proprie abitazioni e si sono riversati per strada per la paura. Decine le telefonate ai vigili del fuoco per chiedere informazioni. Gli eventuali danni sono ora in fase di valutazione.

