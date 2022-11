Il terremoto di oggi sulla costa delle Marche: che cosa è successo

Un terremoto di magnitudo Ml 5.5 è stato registrato dalla Rete Sismica Nazionale alle ore 07:07 italiane di oggi, 09 novembre 2022. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una distanza di circa 30 chilometri di distanza dalla costa Marchigiana nella provincia di Pesaro Urbino e non sono stati evidenziati danni significativi. Il direttore della protezione civili ha escluso il rischio di uno tsunami ma sono possibili piccole onde anomale sulle coste. La città più vicina all'epicentro è Fano a circa 31 chilometri. Un video di una tv locale ha catturato in diretta l'arrivo della scossa.

La profondità ipocentrale dell’evento è circa 7 chilometri. A scanso di equivoci meglio dirlo subito: non c'è alcun tipo di correlazione con la pratica estrattiva di idrocarburi che avviene tra i 2 e i 6 chilometri di profondità (clicca qui per saperne di più). Il terremoto di oggi è stato innescato dal consueto movimento della faglie tettoniche e in particolare dalla compressione tra l'Appennino e la placca Adriatica.

L'Istituto nazionale di fisica e vulcanologia nota come si tratta del sisma più violento degli ultimi anni nella zona: dalla mappa della sismicità dal 1985 ad oggi notiamo che in questa area è presente un'attività sismica con eventi e piccole sequenze di magnitudo moderata, come quella del giugno del 2000 con terremoti di magnitudo fino a 3.5. Per ritrovare nelle vicinanze dell'area epicentrale alcuni terremoti di magnitudo stimata intorno a 5.0 occorre tornare al terremoto del 30 ottobre 1930 (di magnitudo 5.8) registrato nei pressi di Senigallia, ovvero il più significativo terremoto della costa settentrionale marchigiana avvenuto nel Novecento.

Per il terremoto odierno, la mappa di scuotimento calcolata dai dati delle reti sismiche e accelerometriche dall'INGV e della protezione civile mostra dei livelli di scuotimento fino al sesto - settimo grado della scala Mercalli. Successivamente alla scossa più forte sono state registrate altri terremoti: alle ore 11:00 sono state localizzate altre 51 scosse di magnitudo compresa tra 1.7 e 4.0. La più forte alle ore 07:12 di magnitudo Ml 4.0.

Le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate in 50 interventi per verifiche di stabilità a edifici nei territori delle province di Pesaro Urbino e Ancona. Ma "al momento non sono segnalate particolari criticità", riferiscono i pompieri. Decine di accessi vengono segnalati al pronto soccorso per traumi e crisi di panico: ma si tratta di problemi legati alla fuga dalle scosse, ma non connessi ai crolli.

Il presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli, è in collegamento con il presidente del Consiglio dei ministri e il capodipartimento di protezione civile nazionale per seguire la situazione a seguito delle scosse che si sono verificate a largo della costa marchigiana. Il capo del dipartimento della protezione civile ha escluso il rischio di tsunami in Adriatico.

Nonostante l'ampia eco di segnalazioni in buona parte del Centro Italia dovuta all'area di risentimento del terremoto, al momento si registrano pochi danni. Segnalata la caduta di calcinacci nella stazione di Ancona, e del controsoffitto all'ospedale Le Torrette sempre nel capoluogo di regione marchigiano.

Sospeso il traffico ferroviario tra Rimini e Varano e Falconara Marittima e Jesi: la riattivazione è prevista dal gestore della rete ferroviaria nazionale per le ore 12:00. I treni Alta Velocità, InterCity possono subire cancellazioni, limitazioni di percorso e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 240 minuti. I treni regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso. Attivo il servizio sostitutivo con bus tra Loreto e Ancona, tra Rimini e Cesenatico e tra Rimini e Ancona.

Evacuata una casa di cura privata nell'Anconetano: in attesa dei sopralluoghi dei vigili del fuoco i pazienti sono stati temporaneamente trasferiti all'esterno della struttura.