Terremoto oggi, scossa di magnitudo 4.8 in provincia di Firenze: gente in strada

La terra ha tremato prima dell'alba. La scossa è stata molto forte, nettamente avvertita dalla popolazione. Un terremoto di magnitudo 4.8 ha colpito questa mattina alle ore 5:10 il Comune di Marradi, in provincia di Firenze: lo riporta sul suo sito l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). L'epicentro del sisma è stato localizzato a 3 km a sud-ovest di Marradi. La scossa di terremoto con epicentro nel Fiorentino è stata dunque chiaramente avvertita, anche fuori regione, in special modo nelle zone interne delle province di Forlì-Cesena e Ravenna. Si segnalano centinaia di persone riversatesi in strada dopo il sisma. In corso in questi minuti una prima verifica sui possibili danni.

Dopo la scossa principale sono state accertate varie scosse di assestamento. La Protezione civile di Firenze, che sta monitorando la situazione, segnala che alle ore 4.38 una scossa di terremoto, di intensità 3.3, è stata registrata dall'Ingv a 4 Km a sud ovest di Marradi. Un'altra scossa, di intensità più forte, 4.8, alle 5.10, e a 3 km a sud ovest di Marradi, si è sentita anche a Firenze. Alle 5.16 scossa registrata a 4 km a ovest di Tredozio, in provincia di Forlì Cesena, ed è risultata di magnitudo 2.8. Alle 5.17, alle 5.23 e alle 5.26 scosse di assestamento a Marradi (magnitudo 2, di 2.5 e di 2) e alle 5.32 a Tredozio. Attivato il centro operativo comunale di Marradi.

"Al momento non risultano situazioni di particolare criticità a seguito del terremoto con epicentro a Marradi. Continueranno i controlli agli edifici e strutture": lo ha scritto su Twitter il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Numerose le richieste ai vigili del fuoco da parte di cittadini spaventati, in corso alcune verifiche per crepe in abitazioni private, nessuna segnalazione di danni gravi o persone coinvolte, secondo quanto reso noto dai vigili del fuoco della provincia di Forlì-Cesena.

Tanta gente in strada, non si segnalano danni gravi

"C'è molta preoccupazione, tanta gente in strada, ma non si segnalano danni particolari - dice a Rainews24 il sindaco di Marradi, Tommaso Triberti - I vigili del fuoco stanno uscendo per le verifiche ma al momento non si segnalano criticità". Molti utenti su X (l'ex Twitter) scrivono di aver avvertito molto chiaramente la scossa di terremoto di oggi.

Scuole chiuse

Nel pomeriggio odierno è in programma, ed è confermata, la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Forlì, per l'apertura dell'anno scolastico. Ma le scuole restano chiuse in via precauzionale a Marradi e Borgo San Lorenzo, i comuni più prossimi all'epicentro. Scuole chiuse per permettere tutte le verifiche del caso anche a Modigliana (Forlì), paese già duramente colpito dalle alluvioni di maggio.