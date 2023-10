Forte terremoto in pianura padana: "La scossa sentita da Trieste a Bologna"

Una forte scossa di terremoto ha colpito oggi 25 ottobre 2023 alle 15:45 la pianura padana. Secondo i primi dati dell'Ingv la scossa di magnitudo 4.2 ha avuto come epicentro la pianura tra la provincia di Rovigo e la provincia di Ferrara, Mantova e Verona. In particolare la scossa di terremoto ha colpito il territorio del comune di Ceneselli nel Polesine rodigino.

L'ipocentro stimato a 8 chilometri sotto la superficie al confine tra Veneto ed Emilia Romagna. La scossa è stata chiaramente avvertita nel nord-est del paese. Al momento giunte alla sala operativa del comando dei vigili del fuoco solo richieste di informazioni, non si segnalano danni a cose o persone. Anche a Ferrara, 27 chilometri dall'epicentro, si segnalano persone scese in strada ma, al momento, nessun danno.

La zona, per quanto non ricompresa in un'area ad alto rischio sismico, si trova ai margini di una faglia che taglia la pianura padana a Ovest di Ferrara capace in passato di generare anche terremoti di magnitudo superiore a 5. Lo ricordano bene gli emiliani che tra il 20 e il 29 maggio 2012 subirono le forti scosse di quello che è passato alla storia come il terremoto dell'Emilia che sconvolse le province di Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia, Bologna e, appunto, Rovigo.

Nel 2012 i due eventi sismici principali - magnitudo 5.9 a Finale Emilia alle 4:03 del 20 maggio 2012 e magnitudo 5.8 a Mirandola il 29 maggio 2012 - hanno causato un totale di 27 vittime.

Nei giorni precedenti al terremoto di oggi non erano state registrate altre scosse.

