Scossa di terremoto tra Firenze e Siena: magnitudo 3.7

Trema la terra tra le province di Siena e Firenze. Intorno alle ore 12.20 è stata registrata una violenta scossa di terremoto di magnitudo 3.9. Secondo le prime informazioni fornite dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), l'epicentro è stato individuato a 4 km da Poggibonsi, in provincia di Siena, ad una profondità di 10 km.

Terremoto di magnitudo 3.7 tra Siena e Firenze

La scossa di magnitudo 3.7 avvenuta nella zona di Poggibonsi (Siena) è stata avvertita anche a Firenze, nel territorio metropolitano fiorentino e in parte della provincia di Arezzo.

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze sta monitorando la situazione. La prima stima dell'Ingv aveva parlato di una magnitudo tra 3.4 e 4, dato poi aggiornato con il definitivo 3.7.

Giani: "Nessun danno"

A seguito del terremoto di magnitudo 3.7 con epicentro nel comune di Poggibonsi (Siena), il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, si è messo in contatto con la sala operativa regionale per verificare la situazione. Giani ha sentito i comuni di Barberino Val d'Elsa, Poggibonsi e Colle Val d’Elsa, quelli più vicini all'epicentro della scossa.

"Il terremoto è stato avvertito distintamente dai cittadini ma dalle prime verifiche non si registrano danni al momento. Proseguono i controlli nelle scuole ed edifici", scrive Giani sui social.

"Alle 12,19 una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata con epicentro a 4 chilometri a nord est di Poggibonsi, ad una profondità di 10 chilometri. La scossa è stata nettamente avvertita da tutti". Lo scrive su Facebook il Comune di Poggibonsi, (Siena), raccomandando "prudenza e sono in fase di predisposizione tutte le verifiche del caso".

Siena, chiusi temporaneamente i musei

Per precauzione e per evitare qualsiasi criticità, il Comune di Siena ha immediatamente disposto la chiusura dei musei comunali (Museo Civico, Museo dell’Acqua e Torre del Mangia) per le intere giornate di oggi e di domani, giovedì 29 giugno. Nelle strutture comunali non si sono registrati danni a cose o persone.

