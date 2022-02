Terremoti: la terra trema a Livorno, Campi Flegrei ed Accumuli

In queste ultime ore alcune scosse di terremoto hanno interessato la nostra penisola: Viareggio, Campi Flegrei ed Accumuli. In ordine di tempo la prima scossa è stata avvertita nella notte attorno alle 2.36 a Viareggio, in provincia di Lucca. La scossa di magnitudo 3.8 della scala Richter ha allarmato la popolazione ma non ha provocato danni a persone o cose.

Scosse di terremoto nella zona dei Campi Flegrei

Questa mattina, invece, una serie di scosse di terremoto ha interessato la zona di Campi Flegrei, in provincia di Napoli, nell'area a sud-ovest della Solfatara, un vulcano ancora attivo. Ben 11 eventi sismici in due ore e trenta minuti dalle 8.10 in poi. La scossa più forte è stata avvertita alle 10.14, di magnitudo 1,0 della scala Richter a una profondità di 1.910 metri, tra Pozzuoli, località La Pietra, e il quartiere napoletano di Bagnoli. Non ci sono danni.

La terra torna a tremare ad Accumuli

Attorno alle 18 di oggi pomeriggio, invece, la terra ha tremato a 4 km ad est di Accumoli, in provincia di Rieti, paese colpito dal devastante terremoto del 2016. Lo riferisce l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), segnalando un terremoto di magnitudo 3 avvenuto a una profondità di 9 chilometri. La scossa è stata percepita anche ad Ascoli Piceno, Norcia ed Amatrice. Al momento non si segnalano danni o feriti.