"Non siamo dell'Isis": così i due uomini arrestati a Milano si difendono dalle accuse

Hanno sostanzialmente negato di essere affiliati all'Isis i due uomini egiziani arrestati a Sesto San Giovanni il 17 ottobre e ora a San Vittore, durante gli interrogatori di garanzia a cui sono stati sottoposti giovedì davanti al gip di Milano Fabrizio Filice. Entrambi rispondono di associazione con finalità di terrorismo e istigazione a delinquere perché, attraverso la rete, avrebbero portato avanti un'attività di proselitismo e finanziamenti alle vedove dei combattenti jihadisti.

Mohamed Nosair, 49enne, si è difeso affermando di avere semplicemente manifestato "messaggi di simpatia verso l'Isis", mentre lo stato islamico combatteva contro il presidente siriano Assad, e di avere aiutato economicamente alcune donne rimaste vedove (di combattenti) dopo avere visionato alcuni loro video, in cui dicevano di essere in difficoltà economica. Ai due viene contestato di avere inviato, a più riprese, circa 4mila euro in totale. Nosair, infine, riguardo alla contestazione di avere usato il verbo "sparare" durante un'intercettazione, si è difeso affermando che si trattava della sera del 31 dicembre, capodanno quindi, e si riferiva ai fuochi d'artificio.

Sulla stessa linea la difesa dell'altro arrestato, Alaa Rafaei, 44enne cittadino italiano di origine egiziana che, secondo le indagini, sarebbe stato indottrinato dall'amico di lunga data Nosair e poi, a dicembre 2022, dopo una perquisizione, avrebbe smesso di consultare siti web estremistici. Raffaei ha affermato che, dell'Isis, aveva condiviso soltanto le iniziative di opposizione al regime siriano di Assad, e i versamenti di denaro erano soltanto per beneficenza: e solo per questo motivo era entrato in contatto con Sayad Abu Usama, un membro dell'Isis.

Durante l'interrogatorio ha dichiarato tra l'altro di riconoscere l'Italia come il paese in cui intende farsi una vita, e di apprezzare la libertà che in Egitto non avrebbe, compresi gli attacchi da lui scritti sui social contro la premier Giorgia Meloni, derubricati in interrogatorio come mera critica politica. "Se avessi voluto fare un attentato, non avrei portato qui la mia famiglia", ha affermato. Stando a quanto riferito dal suo legale, non gli sarebbero state fatte domande sul giuramento all'Isis che lui avrebbe pubblicato su Facebook.

"Non sono casi isolati"

Sull'argomento del terrorismo è intervenuto, venerdì mattina, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, intervistato nel programma 'Giù la maschera' su Radio 1. In sostanza il ministro ha detto che gli arresti di Milano non sono casi isolati ma non vi sono nemmeno prove che sussista un'organizzazione radicata sul territorio.

"Sono soggetti che hanno dei collegamenti, prevalentemente fondati sull'utilizzo della rete, anche con organizzazioni dei paesi d'origine", ha detto il ministro: "C'era un passaggio di denaro che lasciava intravedere agli inquirenti formule tipiche di partecipazione all'organizzazione. L'attenzione è costante, sono diversi i personaggi tenuti sotto la nostra attenzione, ma escludo che esista un'organizzazione radicata sul territorio nazionale che li coordini". Stando a Piantedosi, le persone 'osservate speciali' sarebbero 28mila in Italia, di cui 286 quelle "di massima sensibilità, che hanno una formula di vigilanza fissa, anche con militari dell'esercito".

