Travolto dall'auto di un anziano, 16enne muore dopo due giorni di agonia

Era ricoverato nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso dalla tarda serata di domenica, ma la scorsa notte, lunedì 29 gennaio, dopo una breve agonia, è morto. Thimoty Dal Bello, 16 anni di Casella d'Asolo, paese di 3mila anime del trevigiano è così la seconda vittima del tragico incidente che domenica scorsa era già costato la vita ad Angelo Fantato.

L'anziano, di 92anni era stato colpito da un malore mentre era alla guida della sua auto e aveva involontariamente innescato l'impatto fatale. Dal Bello aveva ottenuto la patente di guida solo la scorsa settimana ed era in sella alla sua moto, con altri quattro amici, quando è stato investito dal 92enne. Fantato, al volante di una Citroen Berlingo, stava facendo ritorno a casa in compagnia della moglie disabile, al suo fianco. Improvvisamente ha perso il controllo del mezzo e investito quattro dei cinque ragazzi che stavano viaggiando in comitiva per una gita domenicale.

Le condizioni di Dal Bello non avevano inizialmente destato preoccupazioni: era stato ricoverato, come gli altri amici, a Castelfranco Veneto, ed era cosciente. Ma la situazione è precipitata domenica sera quando il 16enne è entrato in coma ed è stato necessario trasferirlo all'ospedale di Treviso. Nella mattinata di oggi, martedì 30 gennaio 2024, la tragica notizia, comunicata ufficialmente dalle autorità sanitaria: Thimoty non ce l'ha fatta. Lascia i genitori Demis, muratore, e Monica, casalinga, oltre a due sorelle più grandi, Aurora e Sara.

E il lutto ha colpito un'intera comunità. "Apprendiamo con una profonda tristezza la notizia della prematura scomparsa di Thimoty avvenuta questa notte a seguito del tragico incidente stradale occorso nel tardo pomeriggio di domenica presso la rotatoria di Pagnano d'Asolo. L'intera Amministrazione comunale partecipa commossa al profondo dolore della famiglia Dal Bello, con particolare vicinanza alla mamma, al papà e alle due sorelle. Nell'esprimere a tutti i familiari il nostro commosso e partecipe cordoglio per questa triste circostanza, porgiamo le più sentite condoglianze e offriamo tutto il nostro sostegno. Nel contempo, vogliamo anche dedicare un pensiero alla moglie di Angelo Fantato, il defunto anziano, e un cordoglio anche per lui a tutti i suoi familiari, oltre che un augurio di pronta guarigione a tutti ai feriti coinvolti nell'incidente" così Mauro Migliorini, il sindaco del piccolo comune trevigiano, ha espresso il cordoglio dell'intera amministrazione comunale e la sua vicinanza alla famiglia del ragazzo prematuramente scomparso.