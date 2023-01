Sparano in testa a un ragazzo di 18 anni: Thomas Bricca è clinicamente morto

Thomas Bricca è clinicamente morto. Il 18enne di Alatri (Frosinone) è stato colpito alla testa da un colpo di pistola sparato ad altezza uomo ieri sera nel centro della cittadina: si trovava all'esterno di un bar pizzeria molto frequentato a Largo Cittadini.

Il dramma poco dopo le venti. I soccorsi sono stati immediati. In prima battuta Thomas Bricca era stato trasferito al pronto soccorso del 'San Benedetto' di Alatri ma vista la ferita da arma da fuoco così grave, si è deciso per il suo trasferimento presso un centro attrezzato della Capitale: è stato portato in elicottero al Gemelli di Roma in condizioni disperate. Per staccare le macchine occorre attendere 48 ore.

Alatri, Thomas Bricca colpito alla testa

Chi ha sparato si è dato alla fuga. Sul posto i carabinieri. Secondo le prime informazioni ad agire sarebbero stati due giovani a volto travisato a bordo di uno scooter, uno dei quali ha fatto fuoco verso un gruppo di ragazzi seduti su una scalinata. Nei giorni scorsi c'erano stati diversi scontri tra bande di ragazzi e si ipotizza che l'agguato mortale sia l'epilogo di questi episodi di violenza.

Il dramma è avvenuto a pochi metri di distanza dal luogo in cui stava tenendo un incontro elettorale Antonio Pompeo, ex presidente della provincia di Frosinone e candidato alle regionali con il Partito Democratico. L'esponente dem, sentito il colpo di pistola e saputo dell'agguato appena compiuto, ha subito interrotto l'incontro.

Il messaggio del sindaco di Alatri

Il sindaco di Alatri Maurizio Cianfrocca ha scritto un messaggio su Facebook poco dopo i tragici fatti: "Ho il dovere di aggiornare la cittadinanza su quanto accaduto in serata ad Alatri nei pressi dell'ex campo da basket sotto il "Girone": un ragazzo è stato raggiunto da un colpo di pistola e ora si trova ricoverato a Roma in gravi condizioni. Innanzitutto, siamo vicini alla famiglia del giovane rimasto ferito e stiamo attendendo aggiornamenti ufficiali sul suo stato di salute. Appena informato del terribile avvenimento, mi sono recato sul posto per essere aggiornato dalle forze dell'ordine, con cui sono tuttora in contatto. Poco fa, ho sentito anche telefonicamente il prefetto. In questo momento sono in corso gli accertamenti e le indagini supportate anche dalle immagini delle telecamere di video-sorveglianza".

"Già questa mattina - continua - considerate le risse avvenute nel centro storico nel fine settimana, avevo sentito e scritto al comando dei carabinieri di Alatri chiedendo maggiori controlli al fine di assicurare l'incolumità e la serenità della cittadinanza intera, che ha pieno diritto di vivere la città in piena sicurezza. In questo momento provo un grande dolore per quanto accaduto. Posso assicurare soltanto che sarà adottata ogni azione possibile al fine di evitare che episodi simili possano ripetersi. In questo momento i miei pensieri e le mie preghiere sono per il ragazzo e i suoi cari", conclude il primo cittadino.

L'omicidio di Emanuele Morganti nel 2017

Sempre ad Alatri sei anni fa, nel marzo del 2017, era stato pestato a sangue un ragazzo, poi morto al Policlinico Umberto I di Roma. Si chiamava Emanuele Morganti: era stato ricoverato d'urgenza e sottoposto a un intervento chirurgico per lesioni alla testa causate da pugni, calci e una spranga di ferro ed era morto dopo 36 ore di agonia. Una decina di persone lo avevano picchiato all'uscita di un circolo privato in piazza Regina Margherita, dove intorno alle 2 di notte era scoppiata una lite che si era poi spostata fuori dal locale. Morganti venne massacrato.

Sei anni dopo, Alatri ripiomba nell'incubo della violenza. Un'altra giovane vite spezzata. Tutti gli aggiornamenti oggi in diretta su Today.it.