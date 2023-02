Perché l'omicidio di Thomas Bricca ad Alatri è ancora un giallo

L'autopsia sul corpo di Thomas Bricca, il 18enne di Alatri ucciso da un colpo di pistola alla testa nella serata di lunedì 30 gennaio, dovrebbe svolgersi nei prossimi giorni. Intanto i genitori dello sfortunato studente hanno dato mandato all'avvocato Marilena Colagiacomo del Foro di Frosinone. Sarà la professionista a seguirli passo passo.

L'omicidio di Thomas Bricca ad Alatri lunedì sera

Uno degli amici del cuore di Thomas in un lungo sfogo sui social, riportato dalla stampa locale, ha spiegato che il colpo di pistola (probabilmente esploso da un revolver) "non era per Thomas ma per un ragazzo nordafricano che fa parte della nostra compagnia. Abbiamo vissuto insieme 12 anni della nostra vita - racconta - abbiamo dormito nello stesso letto, mangiato nello stesso piatto e vi posso assicurare che non avrebbe mai fatto male a una mosca. Sempre con il sorriso, sempre con l’allegria lui. Era lontano da certe dinamiche e non amava scendere alle mani con qualcuno".

"Hanno preso la persona sbagliata - continua - il colpo era indirizzato a un ragazzo nordafricano che fa parte della nostra comitiva. Questo giovane era seduto oltre le spalle di Thomas che ha pagato ingiustamente per un qualcosa che comunque non esiste. Non si può uccidere o utilizzare una pistola per una ragazzata. Una ragazzata non può valere una vita umana. Siamo distrutti, abbiamo il cuore spezzato. Mia madre era sua madre, mio padre era suo padre. Questo per farvi capire quanto fosse bravo e buono Thomas. Aveva dei progetti, voleva lavorare e costruirsi un futuro normale. Queste persone devono pagare e a mio avviso non credo bastino 30 o 40 anni di carcere. Loro dovranno avere il rimorso di aver spento il sorriso di una persona perbene, per tutta la vita". Ma chi è stato a sparare?

Le indagini sull'omicidio di Alatri

Le indagini continuano. Gli investigatori rivolgono particolare attenzione al telefonino di Thomas, riconsegnato 24 ore dopo dal padre della vittima. "Me lo hanno portato gli amici di Thomas", avrebbe dichiarato ai carabinieri Paolo Bricca. La scena del crimine inoltre sarebbe stata ripulita dai proiettili, perché bossoli non sono stati trovati. Ma da chi? Tanti punti di domanda. Coloro che lo conoscevano bene escludono con forza che Thomas facesse parte di giri sbagliati e tantomeno di gruppi delinquenziali di alcun tipo, e il ragazzo era estraneo a comportamenti violenti.

Due fratelli si erano presentati in caserma l'altroieri per essere interrogati in merito alla sparatoria di lunedì sera. Hanno dettto di essere estranei alla vicenda. Allo stato attuale, non c'è alcun provvedimento di fermo. Non è ancora chiaro quale potrebbe essere stato il loro eventuale ruolo in tutta la vicenda. Tanto è ancora da chiarire per fare luce sulla tragedia che ha scosso la Ciociaria e l'Italia intera. La procura chiede il massimo riserbo ai media in questa fase, con una nota stampa in cui vengono definite "infondate" alcune ricostruzioni comparse sulla stampa.

Nell'agguato costato la vita a Bricca potrebbe essere coinvolto un esponente di un clan nomade piuttosto noto nel Basso Lazio. Ad indicarlo, secondo quanto apprendono le agenzie di stampa, sarebbero stati diversi testimoni che lunedì sera hanno assistito alla sparatoria in pieno centro. Non è escluso che lo stesso sia già stato ascoltato dai carabinieri. Al momento, come detto, non è stato emesso alcun provvedimento di fermo.

Sul suo profilo Facebook, la mamma del giovane subito dopo la morte dichiarata dai medici ha pubblicato un cuore, con sotto una frase: "L'amore è sempre".