L'omicidio di Thomas Bricca è ancora un giallo 50 giorni dopo

Nuovi elementi di interesse investigativo potrebbero emergere dall'analisi del telefonino di Mattia Toson, 22 anni, indagato nel procedimento per fare chiarezza sulla morte di Thomas Bricca, il 18enne di Alatri assassinato con un colpo di pistola alla fronte lo scorso 30 gennaio. Per questo motivo la difesa della famiglia di Thomas, rappresentata dall'avvocato Marilena Colagiacomo, ha nominato un proprio consulente che affiancherà i tecnici individuati dalla Procura nell'estrapolare la copia forense della memoria informatica del cellulare del ventiduenne che al momento deve rispondere di concorso in omicidio.

L'esperto della difesa è l'ingegner Marco Zanaro, di Roma, nome noto nell'ambiente forense, soprattutto per aver seguito come perito i più grandi casi di cronaca nera avvenuti in Italia, quale esperto nell'analisi dei dati tecnici della scena del crimine. Il suo primo compito sarà quello di partecipare, insieme ai carabinieri, alle operazioni tecniche previste per domani, martedì 21 marzo. Nel weekend i carabinieri hanno proseguito negli interrogatori di una decina di persone che la sera dell'omicidio si trovavano a una festa alla quale avrebbe preso parte anche Mattia Toson. Il giovane ha un alibi, ma gli inquirenti hanno chiesto e ottenuto dal magistrato il sequestro del cellulare del ragazzo.

Il sequestro del telefonino serve ad acquisire una copia integrale della messaggistica, (chat, e-mail, sms, foto) che potrebbero avere rilevanza nell'inchiesta. Si vaglieranno tuttu gli elementi in grado di confermare la validità dell'alibi fornito dall'indagato o, in caso contrario, modificare la versione. Le indagini dei carabinieri per accertare quanto accaduto la sera del 30 gennaio in via Liberio vanno avanti a tutto campo. In base alla contestazione formulata dalla procura, Toson è indagato per omicidio in concorso con una persona ignota. Proprio su questo "ignoto" si concentrano le attività investigative. Sullo scooter T max utilizzato per arrivare al "Girone" e da cui hanno sparato e ucciso Thomas (che probabilmente non era il vero obiettivo), c'erano due persone. Una delle poche certezze su una vicenda che ha scosso la Ciociaria. L'assassino di Thomas Bricca non ha ancora un volto o un nome.