Thomas Christopher Luciani ucciso con 25 coltellate per un debito di 200 euro

Ben 25 coltellate, 25 fendenti che hanno stroncato la giovane vita di Thomas Christopher Luciani, il ragazzo di 16 anni trovato senza vita tra le sterpaglie a Pescara, nei pressi del parco Baden Powell, vicino a un sottopassaggio della ferrovia. Per il delitto sono stati fermati due minorenni, il figlio di un avvocato e quello di un maresciallo comandante dei carabinieri di una stazione locale di un comune della provincia di Pescara.

Thomas Christopher Luciani ucciso per un debito

Alla base del delitto ci sarebbe un debito di droga non saldato di 200-250 euro. La vittima sarebbe stata attirata in una trappola e poi aggredita con un'arma da taglio che, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe un coltello da sub: il giovane è stato colpito almeno 25 volte, con gli assassini che si sono accaniti sul corpo del ragazzo anche quando era esanime. Non è chiaro se i due hanno agito con l'intento di uccidere oppure se il delitto sia arrivato al culmine di una lite. Dopo il delitto i due giovani sarebbero andati a fare il bagno al mare. Lì, presumibilmente, si sarebbero disfatti del coltello utilizzato. Per recuperare l'arma sono al lavoro i sommozzatori dei vigili del fuoco. Due ragazzi di buona famiglia, inseriti socialmente "apparentemente normali", adesso in stato di ferma in attesa dell'udienza di convalida, prevista nei prossimi giorni.

Il 16enne morto, lo scorso ottobre si era allontanato volontariamente dalla zona nella quale viveva a Rosciano e la prefettura aveva attivato il piano provinciale per le persone scomparse che prevede il coinvolgimento delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, della direzione marittima, della polizia stradale e della polizia ferroviaria nonché del 118 e delle polizie locali dei comuni interessati dalle ricerche. Venne chiesto anche alla prefettura di Chieti di attivare le ricerche in considerazione della frequentazione da parte del minore della zona di Chieti Scalo.

La ricostruzione della questura: "Incredibile disagio giovanile"

La questura di Pescara ha diffuso una nota in cui viene ricostruita l'aggressione ai danni del 16enne. Nella serata di ieri, domenica 23 giugno, gli agenti sono stati allertati dopo una segnalazione: "Sul posto gli equipaggi della Volante hanno rinvenuto, nella parte retrostante del parco, in mezzo a dei cespugli dietro il campetto di calcio, il corpo privo di vita di un minore italiano, di 16 anni, con evidenti segni di ferite da taglio. Immediatamente è stata avviata l’attività investigativa ed è stato informato il pubblico ministero di turno della Procura di Pescara, Gennaro Varone".

Dalle indagini sul delitto è emerso il diverbio nato dalla gestione delle sostanze stupefacenti: "La vittima sarebbe stata attirata in una zona non sorvegliata retrostante il parco e poi colpita ripetutamente con un’arma da taglio nelle parti vitali. La svolta nelle indagini - scrive ancora la questura - è arrivata con l’acquisizione delle immagini di sorveglianza presenti nella zona antistante del parco e in prossimità di uno stabilimento balneare dove tutti i componenti del gruppo si sono recati dopo l’efferato crimine. La drammatica vicenda, fin dalle prime battute, ha evidenziato un incredibile disagio giovanile, una sorprendente carenza di empatia emotiva ed una palese incapacità di comprendere l’estremo disvalore delle azioni commesse. Questi atteggiamenti disfunzionali meritano ampio approfondimento, al pari della necessaria ricostruzione delle dinamiche e responsabilità".

Marsilio: "Fatti del genere non dovrebbero accadere"

Intanto, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha espresso il suo sdegno per questo efferato delitto: "Il grave evento di cronaca che ha colpito la città di Pescara ci ha lasciato attoniti. Fatti di violenza che coinvolgono dei giovani ragazzi non dovrebbero accadere. A nome personale e della giunta regionale porgo il cordoglio ai familiari della vittima. Ringrazio le forze dell'ordine che da subito si sono attivate per garantire la sicurezza nella città di Pescara".