L'orrore sul corpo di Thomas: colpito con 25 coltellate, fatali quelle ai polmoni

Venticinque. Questo il numero delle coltellate inferte sul colpo di Thomas Christopher Luciani, il ragazzino ucciso domenica scorsa a Pescara nel parco Baden Powell da due coetanei. Il numero delle ferite è

stato confermato dal medico legale Christian D'Ovidio, che ha eseguito l'autopsia.

Come è stato ucciso Thomas

Il medico legale ha accertato lesioni a entrambi i polmoni, che hanno provocato uno shock emorragico irreversibile nel giovane lasciato cadavere nel parco mentre gli aggressori dopo l'omicidio andavano al mare.

Thomas, secondo le prime informazioni, sarebbe morto rapidamente. L'autopsia, definita lunga e complessa, è durata sei ore. È stato necessario identificare le singole lesioni, individuando quelle che si sono rivelate fatali. Il medico legame, come da prassi, ha provveduto anche ai prelievi di campioni per gli esami di laboratorio. D'Ovidio depositerà la sua relazione in Procura entro 60 giorni.

Convalidato il fermo per i due indagati

A infierire su Thomas sarebbero stati due 16enni, per loro è stato convalidato il fermo. Come si legge nel provvedimento dei pm David Mancini e Angela D'Egidio, avrebbero agito "in concorso", accoltellando ripetutamente il coetaneo: "Hanno colpito in zone vitali, arrecando sevizie e operando con crudeltà agendo su Luciani mediante calci e sputi mentre era riverso sul terreno esanime". Il gip ha disposto anche la custodia per entrambi in un Istituto per i minori.

Il fermo dei due giovani è stato confermato perché secondo il gli inquirenti esiste il pericolo di fuga: "La pervicace intenzione di prestabilirsi una verità alternativa a quanto evidenziato dagli accertamenti è indice dell'ulteriore capacità di dileguarsi, anche per un periodo di tempo limitato ma tale da pregiudicare l'azione giudiziaria. Peraltro, trattasi di indagati non provenienti da ambienti sociali con scarse disponibilità economiche".

"Volevano fare soffrire Thomas"

L'unico vero intento è stato "quello di cagionare sofferenza e morte". Si legge in un passaggio del provvedimento con cui il gip ha convalidato il fermo dei due 16enni. Il quadro indiziario, scrive, fa "risaltare come causa determinante dell'azione sia l'impulso lesivo, quello di provocare sofferenza e uccidere un essere umano". Un atroce delitto per 'futili motivi', circostanza che è contestata ai due minori (non la premeditazione) e che se confermata in sede processuale, considerato che per i minorenni non è previsto l'ergastolo, potrebbe portare ad applicare, come da procedura, attenuanti e misure alternative.

"Emerge quadro di disagio culturale"

"È un delitto che denota, ma dico in generale, senza riferirmi poi ai fatti specifici, un quadro di disagio più che esistenziale, direi culturale, dove l'ansia da social, l'ansia di seguire, di far emergere, di essere i primi, migliori, più duri, più forti, più cattivi, è diffusa", dice il procuratore capo di Pescara, Giuseppe Bellelli, intervenendo al Tg4. "I giovanissimi - ha detto tra l'altro il magistrato - vanno in giro con questo strumento, col telefono, sono sempre connessi, ascoltano delle musiche, come quella trap, mi sono informato, che chiamarla musica è difficile, sono istigazioni a delinquere in cui si esalta la violenza, la droga, la violenza sulle donne, l'uso di armi. E questi ragazzi sono connessi ascoltando questi stimoli subculturali. Quindi è un disagio culturale".