Thomas massacrato al parco, convalidato il fermo dei due 16enni: "C'è pericolo di fuga"

Un delitto brutale, commesso per poche centinaia di euro: 25 coltellate che hanno posto fine alla vita di Thomas Christopher Luciani, il ragazzo di 16 anni ucciso da due coetanei a Pescara. Il medico legale Cristian D'Ovidio è stato incaricato di effettuare l'autopsia sul cadavere del giovane, un test fondamentale per accertare la dinamica del delitto.

Convalidato il fermo per i due indagati

I due 16enni, come si legge nel provvedimento dei pm David Mancini e Angela D'Egidio, avrebbero agito "in concorso", accoltellando ripetutamente il coetaneo: "Hanno colpito in zone vitali, arrecando sevizie ed operando con crudeltà agendo su Luciani mediante calci e sputi mentre era riverso sul terreno esanime".Il gip del tribunale dei Minori dell'Aquila ha convalidato il fermo per i due ragazzini indagati per l'omicidio di Thomas Luciani. Ha disposto anche la custodia per entrambi in un Istituto per i minori. I due sedicenni si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

Il fermo dei due giovani è stato confermato perché secondo il gli inquirenti esiste il pericolo di fuga: "In ragione della gravità del fatto e delle accuse mosse agli indagati, sussiste concretamente il pericolo di fuga e di sottrarsi alle responsabilità derivanti dall'averlo commesso. La pervicace intenzione di prestabilirsi una verità alternativa a quanto evidenziato dagli accertamenti è indice dell'ulteriore capacità di dileguarsi, anche per un periodo di tempo limitato ma tale da pregiudicare l'azione giudiziaria. Peraltro, trattasi di indagati non provenienti da ambienti sociali con scarse disponibilità economiche".

Il legale di uno degli indagati: "È sotto shock"

Intanto, il legale di uno dei 16enni, l'avvocato Marco Di Giulio, ha parlato con la stampa margine dell'udienza di convalida del fermo: "Ho parlato con il mio assistito sia lunedì mattina sia stamane. Non è vero che il ragazzo non ha mostrato pentimento: mi sono trovato di fronte a un ragazzino completamente fuori dal mondo. A mio modesto avviso è ancora sotto shock per tutto quello che è successo. Al di là delle responsabilità e dei comportamenti è una persona sicuramente scioccata da tutta questa vicenda".Rispondendo alle domande dei cronisti, l'avvocato ha parlato di un "comportamento sicuramente censurabile da parte di questi ragazzi. Se si sono resi conto della gravita' dei fatti? Credo di si', ma il fatto è troppo più grande di loro, quindi credo sia necessario che passi un po' di tempo per capire bene".

"Ci avevo parlato già domenica notte - ha aggiunto - trovo normale che non riesca a gestire bene la cosa, ma so che è ben assistito dalle istituzioni, e piano piano uscirà da questo buco nero. L'unico sorriso gliel'ho strappato quando gli ho portato i saluti della sua fidanzatina. In questi incontri non gli ho fatto molte domande perché poi a parlare sono le indagini. Hanno riferito di una pistola nello zaino, ma fin qui non è stata trovata. Oggi si è avvalso della facoltà di non rispondere poi vedremo". Di Giulio ha raccontato lo straziante incontro con il padre carabiniere: "È un servitore dello Stato, un bravo servitore dello Stato e sta come se avesse preso in pieno un treno. Andrebbe riflettuto che a volte pensi che certe cose possano accadere solo agli altri e invece scopri che il protagonista sei te".

Un testimone: "Non abbiamo chiamato i soccorsi"

"Non abbiamo pensato a chiamare nessuno, né polizia né ambulanza". A rivelarlo agli inquirenti è stato uno dei giovani che hanno assistito al delitto avvenuto nel parco Baden Powell. Una testimonianza che conferma come il gruppetto di 16enni, nonostante fosse a conoscenza dell'accaduto, abbia lasciato il parco, mentre il corpo di Thomas giaceva tra le sterpaglie, per andare al mare "in tranquillità", a scattare qualche selfie.

"Al mare - ha detto ancora il testimone - hanno raccontato in sintesi quello che è successo. So che hanno dato delle coltellate.È questo quello che so. Uno dei due ragazzi aveva anche una pistola, me l'ha fatta vedere dopo che era finito tutto. Ce l'aveva in tasca. Non so come ce l'avesse. Mi ha detto che era scarica, senza colpi". Secondo il testimone chiave, ossia il giovane che domenica sera, una volta tornato a casa, ha raccontato tutto ai genitori, i due indagati avevano pianificato tutto: "Si sono organizzati per incontrarlo. Ero sicuro fosse morto, ha ricevuto tante coltellate davanti a me. Ad esempio aveva avuto una coltellata all'addome, una coltellata alla gamba, dove ci sono le arterie".

Il papà del testimone: "Non mi assolvo"

Sulla vicenda si è espresso pubblicamente anche il padre del testimone chiave, un colonnello dei carabinieri prima in servizio a Pescara e adesso in un'altra provincia della Regione Abruzzo: "Mio figlio vivrà una vita da consegnato, come diciamo noi - ha spiegato al Corriere della Sera - Desidero che tenga presente nel tempo cosa è accaduto, che abbia vivo il ricordo del ragazzo che ha visto morire e che ne sia all'altezza. Io non mi assolvo come padre, ma dico che qui nessun adulto può farlo davvero, e che forse è peggio di come la state rappresentando".

"Lo controllavo ma la risposta era rassicurante - ha aggiunto -. Gli chiedevo dove andasse e cosa facesse, chi erano i suoi amici e come impiegassero il tempo. La risposta era rassicurante e per certi versi ingannevole. Mi diceva 'Esco con il mio amico, figlio di un avvocato' oppure 'Mi vedo con quell'altro, figlio di un tuo collega'. Avrei dovuto indagare più a fondo? Avrei dovuto non accontentarmi?". "Non ce l'ho e mi permetto di dubitare di chiunque ce l'abbia. Non è il momento di giudicare - ha concluso -, è il momento di comprendere".

Il fratello di uno dei fermati: "Ho pianto per Thomas"

Nell'edizione del Tg1 di ieri ha invece parlato Simone, il fratello maggiore di uno dei due minori fermati per il delitto: "Ho pianto per Thomas, a me e alla mia famiglia dispiace innanzitutto per lui, perché non c’è più. Da domenica sto vivendo l’inferno. Mio fratello è accusato di questo massacro e se ha sbagliato dovrà pagare. Vogliamo chiedere scusa alla famiglia, gli staremo vicini», dice, «ora devo fare i conti con la ferocia e l’indifferenza di cui parlano le indagini. Non chiediamo sconti, crediamo nella giustizia". Nell'intervista il giovane si è poi rivolto al fratello: "Gli vorrò sempre bene, però paghi il giusto per quello che ha fatto. Se dovesse esser provata la sua responsabilità, ha bisogno di fare quegli anni negli istituti dove può essere aiutato".