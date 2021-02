Grave incidente stradale per Tiger Woods

Il golfista Tiger Woods, 45 anni, è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale alle 7 di martedì mattina (ora locale) in una zona collinare di Los Angeles (Usa), mentre stava percorrendo in direzione Nord la Hawthorne Boulevard all'altezza di Blackhorse road, nelle Rolling Hills Estates. Lo riportano diversi media statunitensi. Il giocatore, secondo quanto riferito dal suo agente Mark Steinberg a Golf Digest, ha subìto fratture multiple alle gambe e si trova in sala operatoria. Le sue condizioni sono serie. L'agente, inoltre, chiede "privacy" in questo doloroso momento e ringrazia i fan per il supporto.

Per cause ancora da accertare, il vincitore di 15 Major ha perso il controllo del suo suv che è uscito fuori strada cappottandosi. Nelle immagini dall'elicottero trasmesse dall'emittente Msbc la macchina versa distrutta su un fianco.

Woods si trova in California per uno speciale televisivo di due giorni dove avrebbe dovuto dare lezioni di golf ad altre celebrità.