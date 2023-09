Tindaro Munafò, l'ennesimo morto sul lavoro: strage senza fine

Tragedia sul lavoro ieri nel messinese. Un operaio, Tindaro Munafò, è morto dopo essere caduto da un ponteggio in un cantiere edile privato a Scala Torregrotta. Sull'infortunio mortale indagano i carabinieri: si dovrà, come sempre in questi casi, verificare se il cantiere fosse stato realizzato nel rispetto di tutte le norme di sicurezza. Munafò sarebbe precipitato a causa di un improvviso crollo dell'impalcatura che lo reggeva, facendo un volo di alcuni metri. L'impatto con l'asfalto è stato violentissimo e non gli ha lasciato scampo.

Il personale medico del 118 giunto sul posto non ha potuto che constare il decesso. Il cadavere del 54enne è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale Papardo a disposizione della procura, che ha aperto un'inchiesta.

Numerosi i messaggi di dolore e cordoglio su Facebook. "Ancora un uomo morto sul lavoro! Una strage senza fine! Uomini e ragazzi che continuano a pagare il prezzo più alto", scrive Luciano. "Non si può continuare a morire lavorando. Riposa in pace" scrive Peppe. "Fai buon viaggio zio speciale. Voglio ricordarti così sempre sorridente", scrive il nipote Francesco. Oltre 600 persone hanno perso la vita in Italia lavorando nel 2023. Una strage quotidiana.