Tir contromano sulla corsia di sorpasso: panico in autostrada

Ancora una volta il tempestivo intervento delle pattuglie della Polizia di Stato ha evitato conseguenze molto gravi sull'autostrada A26 dove, nei pressi di Castelletto D'Orba (Alessandria), alle 01:45 della notte scorsa, un tir viaggiava contromano sulla corsia di sorpasso.

Gli agenti sono intervenuti immediatamente riuscendo, con non poche difficoltà, a fermare il mezzo, una bisarca della Repubblica Ceca, sulla corsia di emergenza. Il Centro operativo polizia stradale di Genova ha predisposto il servizio di chiusura di alcuni svincoli e grazie ad una safety car il Tir è stato guidato fino al parcheggio "San Carlo", dove ha potuto operare la manovra per guadagnare il corretto senso di marcia.

Secondo quanto ricostruito, il conducente della bisarca, B.V., di nazionalità ucraina, mentre stava percorrendo la bretella autostradale A7-26 ovest, diretto in Spagna, giunto all'altezza dello svincolo di immissione direzione A26 sud (località Predosa), in conseguenza della chiusura dello stesso, aveva proseguito verso lo svincolo d'immissione per l'A26 direzione nord, ed, al termine dello stesso, approfittando dello slargo aveva invertito il senso di marcia, interpretando erroneamente le indicazioni del navigatore.

L'autista è stato sanzionato ai sensi dell'articolo 176 del Codice della strada che prevede il pagamento di un importo compreso tra un minimo di 2.728 ed un massimo di 10.914 euro, il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi e la segnalazione per la revoca della patente (in questo caso inibizione alla guida sul territorio dello Stato).