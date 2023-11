Il navigatore satellitare non è aggiornato: 12 tir restano incastrati

Quando il navigatore funziona male e si sbaglia strada, non si rischia solo di perdere qualche minuto nel traffico. Si perdono ore e ore. E' andata malissimo a un buon numero di autotrasportatori: in meno di tre settimane ben dodici tir sono rimasti incastrati sulla strada a Stella (Savona). Succede tutto sulla provinciale 542 che unisce la costa a Pontinvrea.

I cantieri notturni sulla A10 fanno sì che molto spesso i mezzi pesanti debbano obbligatoriamente uscire a Varazze e a percorrere l'Aurelia. A causa di indicazioni sbagliate e per navigatori non aggiornati alcuni autisti diretti a nord vengono prendono però poi la strada che risale il torrente Teiro e punta verso Sassello. Iniziano i guai.

Curve, carreggiata sempre più stretta, poi tra le località di Teglia e San Martino la provinciale diventa un'autentica trappola: i tir finiscono bloccati con pericoli e disagi per i residenti. Per rimuovere l'ultimo tir incastrato sono state necessarie due gru e dodici ore di lavoro. Gli abitanti di Stella chiedono che ai mezzi pesanti non venga più permesso di percorrere la provinciale, né di giorno né di notte.

Continua a leggere su Today.it...