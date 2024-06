Tir sfonda il guard rail e precipita dal cavalcavia per decine di metri

Grave incidente stradale sulla strada tra Sassari e Alghero. Un tir è precipitato dal cavalcavia all’altezza del bivio per Bancali facendo un volo di diverse decine di metri prima di schiantarsi al suolo, tra gli alberi. I soccorritori hanno raggiunto il camion e da quanto si apprende stanno ancora lavorando per estrarre il conducente dal groviglio di cespugli e lamiere.

Secondo i quotidiani locali l'uomo sarebbe apparso cosciente, ma in condizioni gravissime. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso dell'Areus e un'ambulanza. Le operazioni di soccorso sono complicate. La dinamica dell'incidente è da ricostruire. Dalle prime informazioni sembra che il camion abbia sbandato verso destra per cause ancora da accertare, sfondando il guard rail per poi precipitare dal ponte.