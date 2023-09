Tir si ribalta in autostrada e travolge tutto

Quattro i feriti ma il bilancio poteva essere ben peggiore a giudicare dalle immagini che arrivano da Ancona dove un tir si è ribaltato in autostrada A14 travolgendo una autovettura. L'indicente avvenuto poco dopo le 5 del mattino nei pressi del casello di Ancona Nord in direzione sud.

Per estrarre i feriti dal Suv, è stato necessario chiedere l'intervento dei vigili del fuoco che sono riusciti a tagliare le lamiere dell’auto e a estrarre gli occupanti poi stati affidati alle cure dei sanitari del 118. Sul posto le squadre VVF di Ancona e Senigallia che hanno messo in sicurezza i mezzi incidentali. Sul posto la Polizia Autostradale e il personale della Società Autostrade. Le code sono proseguite per molte ore.