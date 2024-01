Il giallo di Morgan Algeri e Tiziana Tozzo, morti nell'auto finita nel lago

Un malore, un drammatico incidente o un malfunzionamento. Un primo appuntamento che si trasforma in tragedia, una tragedia con ancora diversi punti da chiarire. Sono stati recuperati i corpi senza vita di Tiziana Tozzo e Morgan Algeri, rispettivamente 45 e 38 anni, morti entrambi annegati nel suv che nella sera di sabato 6 gennaio si è inabissato nelle acque del lago di Como.

Auto finisce nel lago: morti Tiziana Tozzo e Morgan Algeri

Da quanto emerso, le due vittime si conoscevano da poco e quello di sabato era il loro prima uscita insieme: l'uomo aveva noleggiato la grossa Mercedes da poco. Lui era un pilota d’aerei della Scuola Volo Caravaggio e lei impiegata con un figlio di 14 anni. Nella giornata di ieri, domenica 7 gennaio, i vigili del fuoco sono riusciti a recuperare il veicolo, rimasto incastrato sul fondale, in un tratto del lago in cui l'acqua raggiunge i 20 metri di profondità.

L'allarme è scattato poco prima delle 23 di sabato sera, sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi: i sommozzatori sono riusciti a estrarre i corpi delle due vittime soltanto dopo mezzanotte, quando ormai non c'era più nulla da fare. Sono ancora molti gli aspetti da chiarire, tra cui che tipo di rapporto ci fosse tra i due, in contatto sui social ma al primo incontro. Alcuni testimoni hanno raccontato di averli visti parlare prima di salire in auto, ma la polizia però al momento non esclude nessuna ipotesi: all’origine dell’incidente potrebbe esserci stato anche un malore di Morgan, che era alla guida del suv. Il pubblico ministero ha disposto l'autopsia dei corpi della 45enne di Cantù e del 38enne di Ponte San Pietro in provincia di Bergamo, i cui esiti potranno chiarire molti aspetti.

I sospetti sul suv: tutte le ipotesi

Al momento, come riporta QuiComo, il principale "sospettato" sarebbe proprio il suv. Potrebbe esserci un malfunzionamento del veicolo alla base di questo incidente mortale. Sembra confermato che la macchina fosse stata presa in leasing già da qualche settimana. L'auto era parcheggiata ed è partita all'improvviso in avanti da una piazzola del parcheggio di Villa Geno, sfondando il parapetto di protezione e precipitando nelle gelide acque del lago. Potrebbe quindi trattarsi di un incidente di natura meccanica. Dopo il recupero del veicolo, le autorità hanno disposto gli accertamenti sul suo funzionamento. Tra le ipotesi, come detto, non viene esclusa neanche quella del malore, che al momento però sarebbe incongruente con la dinamica dei fatti. Non si esclude nemmeno l'errore umano da parte di Morgan anche se, ricordiamolo, era un pilota di aerei e di moto e sembra difficile che abbia ingranato per errore la prima anziché la retro, avendo molta dimestichezza nella guida.

Quella che sta scemando definitivamente è invece la pista del gesto volontario: i due erano al loro primo appuntamento, avevano trascorso la serata in un ristorante, una cena tranquilla e normalissima, come riferito anche dal personale in servizio la sera dell'Epifania. Sui social intanto esplode il dolore di familiari e amici. Straziante il messaggio della sorella di Morgan, Barabara Algeri: "Non ci sono parole solo un grande e immenso dolore.Ti voglio bene Morghy proteggi la mamma e il papà, donaci la forza di andare avanti. Ora voli sopra le nuvole solo come tu sapevi fare". Una tragedia al momento senza una spiegazione certa: soltanto l'autopsia e gli esami sull'auto potranno aiutare gli inquirenti a capire cosa sia successo