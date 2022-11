Tommaso ucciso a 4 anni dall'auto piombata nell'asilo, la perizia: "Recinzione della scuola non idonea"

Tommaso D'Agostino, il bimbo di 4 anni ucciso a l'Aquila a maggio mentre era all'asilo da un'auto che è letteralmente piombata sull'edificio, si sarebbe potuto salvare. Una tragedia che non si sarebbe compiuta se solo la proprietaria della macchina fosse stata più attenta ma anche se la scuola avesse avuto una recinzione idonea. Questa la conclusione del consulente della Procura, Cristiano Ruggeri. Un "dettaglio" quel riferimento alla recinzione che potrebbe cambiare le sorti del processo perché apre a possibili responsabilità della scuola.

Tommaso ucciso da un'auto mentre gioca in giardino

Il 18 maggio scorso Tommaso è all'asilo, come tutte le mattine. Si tratta del "Primo Maggio", una struttura comunale. Mentre gioca in giardino con gli altri bimbi, il gruppetto viene travolto da un'auto. In cinque restano feriti, Tommaso muore.

Al momento l'unica indagata (per omicidio stradale e lesioni) è la proprietaria dell'auto. La donna, che è andata a prendere il figlio piccolo, compagno della vittima, lascia la sua macchina all'esterno e seduto dentro c'è l'altro figlio di 12 anni. La mamma non inserisce il freno a mano elettronico e la sua auto, parcheggiata in una strada in discesa, sfonda la recinzione dell'asilo.

Alla luce delle perizia sulla ricostruzione dell'incidente, l'inchiesta potrebbe allargarsi anche ai rappresentanti della scuola e del Comune.

Per l'esperto ci sono "concause". C'è, sì, l'azione della donna che non inserisce il freno di stazionamento ma la sola marcia, poi disinserita per gioco dal figlio 12enne. C'è però anche il libero accesso e libero parcheggio delle auto nell'area comune della struttura scolastica. Un "elemento di evitabilità originaria all'evento la cui efficacia era legata all'analisi del rischio - scrive l'esperto-. Precludere l'accesso ai veicoli, impedendo la sosta in posizione prospiciente e parallela alla rampa, avrebbe di certo evitato la genesi dell'evento".

L'esperto muove dei rilievi anche sulla tipologia di recinzione "non idonea a proteggere l'area giochi di pertinenza della scuola dell'infanzia". Se, per esempio, ci fosse stato quello un new jersey al posto di una rete metallica i bimbi non sarebbero stati travolti. L'ultima parola spetta al pm e agli ispettori dell'Asl.