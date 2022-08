Nido intitolato a Tommaso D'Agostino, il bimbo ucciso da un'auto piombata sull'asilo

Portare avanti la memoria di Tommaso D'Agostino, il bimbo di quattro anni travolto e ucciso a maggio a L'Aquila da un'auto piombata nel giardino della sua scuola. Con questo obiettivo il nido Primo Maggio avrà il nome del piccolo. A ufficializzare la notizia è stato il sindaco del capoluogo abruzzese, Pierluigi Biondi. "L'asilo nido Primo Maggio porterà il nome di Tommaso D'Agostino, piccolo, gioioso e musicale bimbo che maggio ci ha portato via. Dedicato a te, con amore, dall'Aquila", scrive il primo cittadino su Facebook.

Tommaso è morto per un tragico incidente il 18 maggio. E' l'ora di pranzo quando un'auto senza nessuno alla guida, parcheggiata in discesa, prende velocità e sfonda il reticolato di ferro della scuola dell'infanzia della frazione di Pile. Alcuni bambini scappano, altri vengono travolti e sbalzati via, altri restano incastrati sotto le ruote. Tommaso muore. Nell'auto che lo ha ucciso c'è solo un ragazzino. La mamma lo ha lasciato da solo nella macchina, parcheggiata in strada mentre andava a prendere il fratellino all'asilo.

Sul fronte delle indagini, deve ancora essere consegnata la perizia chiesta dalla procura per fare luce su vari aspetti della vicenda. Le auto potevano stare in quel parcheggio? La recinzione protettiva dell’area esterna dell’asilo era a norma? Perché l’auto si è mossa?