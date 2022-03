Tommaso Dini, l'agente immobiliare ucciso in piazza: arrestato un conoscente

È finito in manette un 48enne albanese accusato di essere l'autore dell'accoltellamento finito in tragedia che si è verificato nella notte tra sabato e domenica in piazza Piave a Scandicci, in provincia di Firenze. E a seguito del quale un agente immobiliare di 50 anni, Tommaso Dini, è morto alcune ore dopo all’ospedale San Giovanni di Dio. Ieri notte, dopo esser stato colpito alla gamba e al torace, Dini era stato portato d'urgenza in ospedale in stato d'incoscienza. Alcuni presenti hanno soccorso il 50enne: non era cosciente e aveva gravi lesioni. La prognosi è stata subito riservata. Domenica mattina l'uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico, ma nel pomeriggio non ce l'ha fatta ed è morto.

Tommaso Dini ucciso a Scandicci: arrestato un uomo di 48 anni

Nell'immediato i carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei presenti in piazza al momento dell'episodio, così da ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il 48enne, in quanto sospettato, è poi stato sottoposto a fermo e condotto nella caserma di via Vivaldi. È il socio di un'impresa edile col fratello di Dini, è residente a Scandicci vicino a dove abitava la vittima.

Da quanto ricostruito dai carabinieri, il movente sarebbe da ricondurre a screzi pregressi tra i due, verosimilmente maturati in ambito lavorativo. L'uomo è stato portato al carcere di Sollicciano. La comunità di Scandicci è sconvolta da questa tragedia.