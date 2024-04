Il boss mafioso torna libero e festeggia nella chiesa di Falcone

Il boss mafioso Tommaso Lo Presti dopo aver scontato una dozzina di anni di carcere ha festeggiato lo scorso 15 aprile le nozze d'argento con la moglie Teresa Marino, anche lei condannata per mafia. Il luogo scelto per il venticinquesimo anniversario è un luogo suggestivo e simbolico, luogo di funerali di Stato come quello per il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e dove si trovano anche le spoglie del giudice Giovanni Falcone: la chiesa di San Domenico a Palermo. Di "una prepotenza contro Giovanni" parla Maria Falcone, sorella del magistrato. Il rettore di San Domenico assicura di avere saputo solo dopo chi fosse la coppia e che l'offerta ricevuta dal boss non sarà restituita, ma utilizzata per "fare del bene a chi ne ha bisogno". Ma questo non sembra bastare a chi si è sentito ferito e c'è chi parla di "grave sfregio alla memoria e alla città" e punta il dito anche contro certi settori della Chiesa non ancora netti nei loro comportamenti.

Una cerimonia in grande stile, quella organizzata dal boss di Porta Nuova, detto "il pacchione". Come documenta Palermotoday a prendervi parte anche due punte di diamante della musica neomelodica: Natale Galletta e Giusy Attanasio. I due cantanti si sono esibiti durante il pranzo, che si è svolto in una location immersa nel verde nella zona di Ciaculli.