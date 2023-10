Tommaso Pignataro, il dottore travolto e ucciso da un furgone sulle strisce

Giovedì mattina, 5 ottobre, è stato dichiarato morto Tommaso Pignataro, l'82enne investito lunedì mattina in via Palmanova a Milano. L'anziano, che viveva nella vicinissima via Ronchi, era stato travolto da un furgone Ford Transit guidato da un 66enne mentre attraversava sulle strisce pedonali ed era stato sbalzato a diversi metri di distanza, cadendo - quasi fosse un sinistro scherzo del destino - sul simbolo che indica il limite di trenta chilometri orari nel controviale.

Soccorso e trasportato al Niguarda, Tommaso Pignataro era arrivato in condizioni critiche in ospedale, in coma. Nelle scorse ore, dopo alcuni giorni di speranza, i dottori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L'82enne - che avrebbe compiuto 83 anni a dicembre prossimo - era un medico in pensione. Iscritto all'albo dal lontano 1967, Pignataro era stato a lungo primario del reparto di gastroenterologia dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano.

Quello dell'ex dottore, però, è solo l'ultimo nome dei morti sulle strade di Milano, dove da inizio anno hanno perso la vita altri 9 pedoni.

