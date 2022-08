Decine di topi morti in mare galleggiano tra i bagnanti: le immagini shock

Decine di topi morti sono apparsi nelle acque di Coroglio, a poca distanza da Nisida, una piccola isola appartenente all'arcipelago delle isole Flegree, a Napoli. Shock tra i bagnanti, rimasti senza parole davanti alla scena insolita. Qualcuno ha avuto la prontezza di filmare tutto e condividere il misterioso episodio sui social. Le immagini sono diventate subito virali e sono state condivise in diversi gruppi del quartiere.

Il video è stato rilanciato anche dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che ha chiesto l'intervento immediato dell'Arpac (l'agenzia protezione ambientale della Campania) e delle autorità cittadine per scoprire le cause. Tanti i commenti dei residenti preoccupati per un episodio che non si era mai verificato e che, al momento, resta misterioso.

"Una sgradevolissima sorpresa ha atteso i bagnanti delle acque di Nisida nella giornata di giovedì - ha scritto Borrelli su Facebook -. Decine di topi morti galleggiavano in mare in mezzo a chiazze di rifiuti, evidente frutto di sversamento fognario. Una scena disgustosa che ha creato allarme tra i bagnanti che hanno ripreso la scena dell'insolito spettacolo con il cellulare. Abbiamo chiesto l'intervento del comune e dell'Arpac per risalire alle cause del fenomeno e per verificare che non ci siano pericoli per la salute pubblica".