C'è un topo morto nel panino al supermercato: è bufera

Un caso isolato, ma che sta facendo parecchio rumore in Svizzera. Un topo morto è stato trovato all’interno della plastica dei panini degli hamburger in un supermercato di Losone, comune del Cantone Ticino, nel distretto di Locarno. Ad anticipare la notizia era stato Ticinonews, che ha seguito tutte le fasi della vicenda, con le scuse e i successivi controlli. Il video, quasi surreale, del ritrovamento era stato girato nel weekend scorso da alcuni ragazzi. Poi aveva inondato le chat Whatsapp e i video TikTok anche in Italia. Il Laboratorio cantonale, responsabile della verifica del rispetto delle misure igieniche e sanitarie nel commercio al dettaglio, parla di caso "inaccettabile. Se un topo si trova all’interno della confezione di un prodotto alimentare, qualcosa è andato storto nei piani aziendali di lotta agli infestanti".

I rischi per la salute del contatto tra cibi e roditori sono evidenti e i controlli, da parte di produttore e dettagliante, devono quindi essere rigorosi. Aldi Suisse ha fatto sapere che "i dipendenti intervenuti hanno subito ritirato il prodotto, informato il responsabile e anche il produttore dei panini. Dopo gli accertamenti del caso, ci sentiamo di escludere che il topo sia entrato nella confezione all’interno della filiale. Aldi Suisse, comunque, giudica l’episodio di Losone un caso isolato".

La vicenda è stata prontamente denunciata alle autorità locali, con la catena di grandi magazzini che ha provato a giustificarsi evidenziando come il locale non sia infestato dai topi: per cui il roditore potrebbe essere entrato nella confezione già nel magazzino del fornitore. In passato la presenza, rara, di roditori in magazzini alimentari e anche in ristoranti è stata riscontrata: in genere succede in magazzini sotterranei dove le derrate sono confezionate e chiuse. Nella confezione sarebbe stato trovato un buco. La catena di supermercati critica il Laboratorio cantonale, accusato di essere passato dai media prima che da loro: "Troviamo particolarmente discutibile che il Laboratorio abbia già preso posizione nei confronti dei media senza disporre di alcun elemento in relazione al caso". Verifiche in corso.