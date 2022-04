Bimba caduta dal balcone: la mamma accusa il patrigno

La bambina di tre anni e mezzo che il 13 gennaio scorso ha perso la vita dopo essere caduta da un balcone a Torino sarebbe stata gettata giù dal patrigno, Mohssine Azhar. A raccontare agli investigatori gli ultimi istanti di vita della piccola Fatima è stata la mamma. La bambina era salita al quinto piano dal patrigno per ringraziarlo per un gioco ma l'uomo, forse per l'effetto di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, l'avrebbe afferrata e gettata deliberatamente dal balcone. "L'ha afferrata poco prima che potessi prenderla io e l'ha gettata dal balcone", ha dichiarato la mamma della bimba caduta dal quinto piano in un cortile di una palazzina di via Milano. Al 32enne, già in carcere per omicidio colposo, è stato notificato un ordine di custodia cautelare per omicidio volontario.