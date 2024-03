Attaccato col machete mentre va in monopattino: rischia l'amputazione

Un ragazzo di 23 anni è stato ferito col machete mentre andava in monopattino a Mirafiori Nord, alla periferia di Torino. Rischia l’amputazione della gamba. L’agguato sarebbe scattato dopo presunti apprezzamenti espliciti, non è chiaro se sui social o di persona, a una ragazza: è stato aggredito selvaggiamente da una persona col casco che era in sella a uno scooter guidato da un altro uomo. Un colpo solo, devastante. Poi la fuga.

Aggredito in strada a Torino

E' successo lunedì pomeriggio in via Barnaba Panizza. Secondo gli agenti delle volanti, la vittima è stata aggredita da due persone che molto probabilmente conosce. Le urla hanno allarmato i residenti che hanno chiamato le forze dell'ordine. Un carabiniere è sceso in strada e ha tamponato la copiosa emorragia aspettando l'ambulanza. Sul posto è arrivato un mezzo del 118 che ha trasportato il ferito al Cto. Il quadro clinico sarà più chiaro nelle prossime ore. I poliziotti sono alla caccia dei due aggressori.