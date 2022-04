17enne muore schiacciato da un muletto

Non si tratta dell'ennesima morte bianca ma di un tragico incidente domestico. Oggi pomeriggio a Nole, nel Torinese, un ragazzo di 17 anni è rimasto schiacciato dal muletto che guidava, non per lavoro. L'evento è stato classificato dallo Spresal e dal magistrato di turno come "incidente domestico". A liberare il corpo del ragazzo dal muletto i vigili del fuoco. Inutili i tentativi fatti dai sanitari per salvarlo. La vittima è il figlio dei proprietari del muletto e del capannone utilizzato dalla ditta Metalpress, estranea ai fatti.