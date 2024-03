Paura a Trapani, un tornado si abbatte sull'aeroporto di Birgi: raffiche fino a 150 km/h

Paura nella notte all'aeroporto Birgi di Trapani. Un tornado si è abbattuto sulla struttura con raffiche di vento fino a 150 chilometri orari, che hanno sollevato coperture in lamiera, divelto segnali stradali, alberi e e alcuni mezzi. Nonostante i danneggiamenti, registrati soprattutto all'ingresso principale, la struttura resta operativa.

La situazione

Airgest, la società che gestisce lo scalo aeroportuale, fa sapere che i manutentori "stanno lavorando da ore per garantire il regolare svolgimento delle operazioni di volo. Grazie alla collaborazione di Vigili del fuoco e polizia, si stanno creando dei percorsi alternativi per poter garantire i voli in partenza già da questa mattina".

La società si scusa "anticipatamente con l’utenza per gli eventuali disagi che si impegna a ridurre al minimo possibile" e invita i passeggeri a recarsi in aeroporto con largo anticipo "per compensare eventuali ritardi dovuti ai danni subiti dallo scalo". Sono stati inoltre stabiliti dei percorsi alternativi all'interno dello scalo, per consentire "un sicuro raggiungimento della struttura".

"Stiamo lavorando affinché questo incidente non intralci le regolari attività durante il picco di traffico pasquale", ha assicurato il presidente di Airgest, Salvatore Ombra.