Tornado si scatena su Catania

Un tornado si è scatenato a Catania. In un attimo nella cittadina a est della Sicilia, si è abbattuta una pioggia violentissima con forti raffiche, che hanno funestato tutta la provincia etnea. In breve tempo, strade e piazze si sono trasformate in fiumi e laghi. Come riportato anche da CataniaToday, ci sono tetti scoperchiati, alberi caduti in mezzo alla strada che non hanno retto alle violentissime raffiche di vento e all’acquazzone di forte intensità. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco per allagamenti di cantinati e garage. Diverse decine gli interventi in atto.

Infatti, stando alle prime informazioni, ci sarebbero anche dei feriti. Ma si segnala anche la presenza di alberi sradicati, lampioni caduti e la circolazione stradale è in tilt. Seppure in fase di attenuazione, il fenomeno è ancora in corso, motivo per cui la Protezione Civile della Sicilia e il Comune di Catania invita tutti a restare a casa e a non uscire se non per motivi di massima urgenza.

"Il fenomeno atmosferico, seppure in attenuazione, è ancora in corso. – fanno sapere dal Comune - Allertati il 118, vigili del fuoco e protezione civile comunale e regionale per gli interventi di soccorso. Si raccomanda ai cittadini di prestare la massima attenzione e di non uscire di casa se non per motivi d'urgenza".