Tornano da una vacanza in Croazia: in sette positivi al Covid

Sette ragazzi bresciani tra i 18 e i 25 anni rientrate da una vacanza sull'isola di Pag, in Croazia, sono risultati positivi al coronavirus: a seguito di primo tampone positivo lo screening è stato esteso a tutto il gruppetto che aveva riempito il pullman partito da Brescia e diretto nella celebre isola croata, molto frequentata da giovani per via delle spiagge, discoteche e vita notturna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La buona notizia è che stanno tutti bene, asintomatici o con sintomi lievi, ma comunque in isolamento: così prevede il “Protocollo Covid” stilato da Regione Lombardia e autorità sanitarie, con il coordinamento di Ats. L'isolamento fiduciario è stato esteso a tutti i loro contatti recenti, oltre che ai familiari: lo screening proseguirà con ulteriori test e tamponi. Su questa linea l'ipotesi di tamponi e quarantena per chi rientra dall'estero, almeno da certi Paesi.