Minaccia la ex disabile: "Ti taglio l'altra gamba". Lei si salva grazie ai carabinieri

Una relazione durata appena 8 mesi che si è trasformata in un incubo e che è culminata con una vera e propria aggressione fermata solo dal pronto intervento dei carabinieri. La vittima è una donna disabile di 46 anni, priva di un arto, residente a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Il partner violento un uomo di 50 anni fermato dai carabinieri nel pomeriggio di ieri, sabato 6 gennaio. L'uomo stava minacciando l'ex convivente davanti alla casa dei genitori di lei, dove la donna aveva deciso di vivere, con frasi inequivocabili e minacciose: "Ti ammazzo, ti do fuoco con la benzina, ti taglio l'altra gamba e ti metto sulla sedia a rotelle".

Quando i militari hanno raggiunto l'abitazione hanno trovato l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, in evidente stato di alterazione psicofisica causata probabilmente dall'uso di stupefacenti. Le minacce sono continuate anche in presenza dei militari, mentre per neutralizzarlo è stato necessario l'intervento di un'altra volante.

Gli inquirenti hanno poi ricostruito la tormentata e violenta relazione tra i due. La vittima avrebbe subito nel corso della loro relazioni umiliazioni e vessazioni continue.

La donna aveva deciso da tempo di farla finita e chiudere la storia. Nessuna denuncia, nonostante i quotidiani tentativi del 50enne di contattarla. La 46enne aveva rifiutato ogni tentativo di riavvicinamento e, malgrado i 27 profili social creati dall'uomo - che lei aveva puntualmente bloccato - si è vista l'ex compagno davanti alla porta di ingresso dell'abitazione nella quale era andata a vivere con i genitori. Stando a quanto raccontato dalla vittima, erano giorni che non usciva: aveva preferito stare in casa proprio per paura che tutti quei messaggi e quelle minacce di morte o di dare fuoco a lei e suo padre si realizzassero.

L'uomo - che in passato era già stato denunciato per analoghi episodi sia dalla prima sia dalla seconda moglie - è stato arrestato e trasferito in carcere. Perquisita la sua abitazione, nella quale i militari hanno trovato e sequestrato una dose di cocaina.