Mangiano una torta all'hashish: dieci persone in ospedale

Dieci persone sono finite all'ospedale di Pinerolo (Torino) nella giornata di domenica 19 marzo, dopo aver mangiato una "cannabis cake", una torta all'hashish, nel corso di una festa a Bricherasio. Nessuna è in condizioni gravi e sono già state dimesse. A finire nei guai - secondo quanto riporta TorinoToday - è stato il giovanissimo chef, un ragazzo italiano di appena 15 anni residente a Torino, che si trovava insieme ai suoi genitori nella casa, di proprietà di amici.

Lui e un altro giovane non avevano mangiato la torta e non hanno riportato alcuna conseguenza. Il ragazzo avrebbe anche consegnato spontaneamente altri 35 grammi di hashish, l'avanzo dell'ingrediente utilizzato per preparare il dolce. Per lui è scattata una denuncia.