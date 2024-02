Torture nel carcere di Reggio Emilia: il garante avvia verifiche

Dopo la diffusione del video e l'avvio dell'inchiesta giudiziaria, per le presunte violenze verificatesi nel carcere di Reggio Emilia, ai danni di un 40enne tunisino tutto il mondo istituzionale prende nettamente posizione contro le violenze.

Il garante: "Possibile ispezione nei prossimi giorni"

Il Garante nazionale dei detenuti sta effettuando ulteriori verifiche sul caso delle torture nel carcere di Reggio Emilia documentate in un video e sull'intero istituto. A quanto si apprende, aldilà dell'inchiesta della Procura, si punta ad approfondire le circostanze e il contesto complessivo in cui è emerso il singolo caso, per un'ampia verifica. Nei prossimi giorni potrebbe quindi essere prevista un'ispezione all'interno dello stesso istituto.

Nordio e Piantedosi parlano di "Cose inaccettabili"

"Provo sdegno e dolore, sono immagini indegne per uno Stato democratico. In attesa che la magistratura ricostruisca i fatti e accerti le responsabilità, voglio sottolineare come sia stata la stessa polizia penitenziaria a svolgere le indagini, su mandato della Procura. L'amministrazione penitenziaria tutta è la prima ad auspicare che si faccia luce fino in fondo sulla vicenda: siamo impegnati a garantire la legalità in ogni angolo di ogni istituto". Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sull'inchiesta di Reggio Emilia.

"Fermo restando che tutto deve essere accertato nelle sedi competenti, e quindi dare giudizi molto netti preventivamente è sempre qualcosa che deve avere un certo riguardo, è ovvio che non sono cose accettabili. Ogni volta che una persona è ristretta, sotto la vigilanza di organi dello Stato, deve essere assicurata la dignità della persona in modo duplice rispetto alle normali condizioni". Cosi' il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, conversando coi cronisti a Imola ha risposto a chi chiedeva un commento sul video del pestaggio nel carcere di Reggio Emilia.

Quali sono i fatti contestati

Gli episodi contestati risalgono allo scorso 3 aprile. Ad alcuni agenti penitenziari si contesta un pestaggio brutale ai danni di un 40enne di origini tunisine, andato avanti per circa dieci minuti, iniziato nel corridoio del penitenziario e poi proseguito sulla porta alla cella.

L'uomo sarebbe stato incappucciato con un federa, messo pancia a terra con uno sgambetto e poi preso a pugni sul viso e sul costato. Poi, ancora, calpestato con gli scarponi e trattenuto per vari minuti per braccia e gambe dagli agenti della polizia penitenziaria. Infine spogliato e sollevato di peso, sempre col cappuccio in testa, fino a essere trascinato in cella. Qui le violenze sarebbero continuate.

Le violenze sarebbero state riprese dalle telecamere interne del carcere, un video finito agli atti dell'inchiesta della Procura reggiana. L’udienza preliminare è stata fissata per il 14 marzo davanti alla Gup Silvia Guareschi.