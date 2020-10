Francesco Totti, funerali blindati per il papà Enzo: presenti Candela e Bruno Conti

Si sono svolti mercoledì pomeriggio a Roma i funerali di Enzo Totti, morto a 76 anni dopo aver contratto il coronavirus. Una cerimonia intima, con meno di 30 persone presenti - in rispetto delle norme del nuovo Dpcm - nella chiesa di Santa Maria del Carmelo, al Torrino, quartiere in cui vive Francesco Totti.

Fuori il cancello centinaia di tifosi, arrivati per stringersi intorno al loro Capitano con striscioni e fiori. L'ex numero 10 giallorosso è entrato da un ingresso secondario, insieme alla famiglia, e alla fine della funzione si è affacciato per salutare e ringraziare le persone presenti fuori, per poi andare via in auto con il fratello Riccardo. Sul sagrato della chiesa gli amici Vincent Candela, Bruno Conti e Enzo Salvi, ma anche il preparatore Vito Scala e alcuni dipendenti storici della Roma. "Enzo era una persona straordinaria, generosissima e che ha vissuto con grande umiltà nonostante il figlio fosse uno dei calciatori più forti al mondo - ha detto Salvi al Corriere della Sera - Per Francesco è un momento di grande dolore, ma lui resta una persona generosa e solare".

L'addio di Francesco Totti al papà: "Devo chiederti scusa e dirti grazie"

Poche ore prima del funerale, Francesco Totti ha dedicato al padre un lungo post su Instagram. "Vorrei poter ancora sentire la tua voce - ha scritto l'ex calciatore - mi mancano le risate che ci facevamo, mi manca il tuo sorriso, i tuoi occhi, mi manca vederti sul divano a guardare la tv. Devo dirti scusa e grazie... Scusa per tutte le volte che non ho capito, per tutte le volte che non ti ho detto T.V.B, scusa per gli abbracci mancati, per le parole non dette, per gli sbagli che ho fatto, ma soprattutto grazie perché sei stato un padre e non smetterai mai di esserlo. Senza di te non ce l'avrei mai fatta, anche se non sei più con noi il tuo ricordo è il tuo sorriso non sarà mai dimenticato!".