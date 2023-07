Il patto tra i clan per lo spaccio di coca, maxi blitz con 82 arresti

Lo spaccio di droga come motore degli affari della mafia foggiana, la cosiddetta "società". Solo per la coca parliamo di duecentomila euro al mese. In nome degli affari i vari clan hanno stretto un accordo con rigide regole, a cui tutti dovevano sottostare. È uno dei retroscena emerso nell'ambito dell'indagine "Game over" dei carabinieri che, col coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Bari, hanno arrestato 82 persone. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di traffico e concorso in spaccio di droga, e associazione finalizzata alla detenzione illegale di armi. A tutti viene contestata l'aggravante del metodo mafioso. Un solo indagato è accusato anche di estorsione.

Secondo quanto emerso, i tre clan Moretti-Pellegrino-Lanza, Sinesi-Francavilla, e Triscuoglio-Prencipe-Tolonese avevano superato le rivalità e avevano raggiunto un accordo sul traffico di cocaina. Secondo gli inquirenti si può parlare di spaccio di cocaina in forma "imprenditoriale" con "ruoli ben definiti".

In particolare la "società" avrebbe immesso sul mercato cittadino 10 chilogrammi al mese di cocaina, acquistata a un prezzo di poco inferiore ai 40 euro al grammo, poi rivenduta, a seconda dei casi, a 55 o 60 euro al grammo. I profitti realizzati sono quantificabili in almeno 200.000 euro al mese. La "società" avrebbe avuto a disposizione depositi sorvegliati per la custodia e il confezionamento della cocaina e una fitta rete di venditori "tutti pienamente consapevoli" di essere a servizio della mafia e inquadrati in vere e proprie "squadre operative" con una "lista dei grossi" e una "lista dei piccoli" (rivenditori, ndr) a cui venivano distribuiti con cadenza regolare quantitativi prestabiliti di cocaina. Tutto era minuziosamente contabilizzato e gli "addetti al giro inverso" avevano il compito di riscuotere i guadagni. Gli incassi, uniti ai soldi delle estorsioni, finivano nella "cassa comune" usata non solo per gli affari dei clan ma anche per mantenere i familiari degli arrestati.

L'operazione "Game over" nasce alle indagini per l'omicidio, di matrice mafiosa, di Roberto Tizzano e al contestuale ferimento di Roberto Bruno, entrambi ritenuti esponenti di rilievo della batteria "Moretti Pellegrino-Lanza" nel 2016. Per il delitto sono stati condannati, in via definitiva, Patrizio Villani Cosimo Damiano Sinesi e Francesco Sinesi, tutti appartenenti alla batteria antagonista dei "Sinesi-Francavilla". Indagando sull'omicidio, gli inquirenti hanno trovato quella che ritengono essere la base operativa centrale del traffico di sostanze stupefacenti.

