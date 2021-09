Maxi operazione antidroga: 56 arresti

In queste ore sono in corso vari blitz da parte dei carabinieri fra Salerno, Napoli e Cosenza per una operazione antidroga che sta portando ad una raffica di indagati e arresti. Per la precisione si tratterebbe di 56 indagati, di cui 35 destinatari di una misura di custodia cautelare in carcere, mentre gli altri ai domiciliari. Secondo la Procura sono tutti coinvolti in un maxi traffico di spaccio di stupefacenti. Infatti i reati contestati, oltre quello di traffico, sono quelli di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi clandestine.

Secondo le accuse, il gruppo spacciava droga nel salernitano e aveva canali di rifornimento in ambienti della criminalità organizzata con riferimento particolare ai clan di Camorra. Tra i principali gli indagati, infatti, ci sono anche elementi orbitanti o interni al clan Gionta di Torre Annunziata. Dettagli dell'operazione denominata Delizia, saranno resi noti nel corso della conferenza stampa prevista per le 10,30 alla Procura di Salerno.