L'hotel della tragedia di Rigopiano diventa meta degli sciacalli: furti e selfie

Il 18 gennaio del 2017 una valaga travolgeva l'hotel Rigopiano a Farindola, in provincia di Pescara, uccidendo 29 persone. A distanza di cinque anni l'area, formalmente ancora sotto sequestro (il processo per accertare le responsabilità è in corso, ndr), diventa macabro set per selfie e teatro di furti.

Due giovani sono stati arrestati con l'accusa di avere portato via dalle rovine due giochi da tavolo. E' stato il comandante della stazione carabinieri Parco di Farindola, libero dal servizio e in abiti civili che, transitando in quella zona, ha notato e bloccato i due ladri che si aggiravano nei pressi dei resti del resort. I militari hanno accertato che i due, dopo essersi introdotti nella recinzione dove ci sono i sigilli (e la videosorveglianza), hanno rovistato tra gli oggetti presenti nella sala biliardo impossessandosi di alcuni giochi, per poi scattarsi foto per immortalare il momento.

"L'episodio è dolorosissimo per i familiari delle vittime purtroppo perché è l'ennesima profanazione di un luogo di dolore che dovrebbe essere rispettato", commenta l'avvocato Patrizia d'Agostino rappresenta legale dei gestori dell'albergo.

Non è l'unico episodio di sciacallaggio registrato a Rigopiano, dove è andato in scena però anche un doloroso paradosso. Alessio Feniello, papà di una delle vittime, ha subito un procedimento penale per aver portato dei fiori nel punto in cui il figlio morì, violando i sigilli. Il fatto risale al 2018 e solo lo scorso anno il l'uomo è stato assolto. "Ritengo sia un gesto deprecabile e di assoluta bassezza d'animo, irrispettoso nei confronti di coloro che sono morti nella tragedia, della loro memoria e delle tante famiglie che stanno lottando da anni per avere giustizia, e che tra quelle macerie violate cercano ancora risposte", scrive oggi l'uomo su Facebook.